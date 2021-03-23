Петербургская полиция задержала мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории

Сотрудники петербургского уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали троих мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории. Свою деятельность они вели через десяток сайтов и страниц в соцсетях.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мошенники привлекали покупателей большими скидками при дистанционной оплате путевок. За одну поддельную путевку они получали от 20 до 70 тыс. рублей. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных группе мошенников фирм-«однодневок».

Всего установлено 11 эпизодов мошенничества. Все задержанные отправлены под стражу, против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее в Петербурге задержали мошенников, продававших БАДы под видом дорогостоящих лекарств.