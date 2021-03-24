Путин назначил прокуроров трех регионов

Президент России Владимир Путин назначил руководителей прокуратур в Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Также глава государства назначил главу прокуратуры Балтийского флота. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Прокурором Мурманской области стал Сергей Паволин, Нижегородской области — Андрей Травкин, Ямало-Ненецкого автономного округа — Виктор Эпп. Военным прокурором Балтийского флота назначен полковник юстиции Дмитрий Шуваркин. Все они будут исполнять свои обязанности в течение пяти лет.