Губернатор Ленобласти больше не будет согласовывать назначение регионального прокурора

Законодательное собрание Ленобласти утвердило изменения в Устав региона. Теперь из обязанностей губернатора исключено согласование представления генпрокурора РФ о назначении на должность прокурора области.

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента прокурором Ленобласти Борисом Марковым. Ранее обязательное требование о согласовании кандидатур региональными органами власти было отменено федеральным законодателем, вместо нее введена обязанность генпрокурора проводить консультаций по данному вопросу с Советом Федерации.

Ранее 24 марта Заксобрание Ленобласти официально назначило Гатчину столицей региона, рассмотрев аналогичный законопроект во всех чтениях за одно заседание.