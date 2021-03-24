Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Законодательное собрание Ленобласти приняло законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона. Его рассмотрели в первом и третьем чтении за одно заседание.

Об этом сообщил ТАСС. «За» проголосовало 34 депутата, голосов против и воздержавшихся на голосовании не было. Законопроект предполагает внесение изменения в Устав Ленинградской области, касающиеся места размещения органов власти региона. «В связи с тем, что процесс перемещения не может быть выполнен в сжатые сроки, проектом областного закона предлагается на переходный период закрепить в качестве мест размещения органов государственной власти Ленинградской области как Санкт-Петербург, так и Гатчину», — указывается в пояснительной записке законопроекта.

Физический переезд органов областной власти в Гатчину начнется уже в текущем году. Завершить его планируется в 2022 году.