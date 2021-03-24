В Санкт-Петербурге вновь заработали все пункты вакцинации от COVID-19

В Петербурге работают все пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ранее часть пунктов закрывалась из-за отсутствия вакцин.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева. «Вице-губернатор отметил, что сегодня в городе работают 129 пунктов вакцинации, из них 107 — на базе городских поликлиник, 3 — федеральных учреждений и 19 — в частных медицинских организациях», — сообщили в пресс-службе. Всего в настоящий момент закончили полный цикл вакцинации 243 тысячи петербуржцев.

Ранее в городе наблюдался дефицит вакцины «Спутник V», из-за чего часть прививочных пунктов приостановила свою работу.