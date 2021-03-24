КГИОП Петербурга потребовал остановить стройку рядом с историческим домом Чубакова

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направии застройщику жилого дома на 11-й линии В.О. предписание остановить строительные работы. Ранее на историческом здании по соседству выявили трещины в фасаде.

Об этом сообщила пресс-служба комитета. Застраиваемый участок по адресу 11-я линия В.О., 56 непосредственно примыкает к объекту культурного наследия «Дом К.Г. Чубакова, находящемся под наблюдением с осени 2020 года. Тогда в ходе осмотров сотрудниками КГИОП были выявлены трещины на дворовых фасадах. Новые трещины уже на лицевом фасаде здания появились в декабре. В ведомстве подчеркнули, что строительные работы проводятся без необходимой документации об обеспечении сохранности дома Чубакова.

Возведением жилого дома занимается ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил требование КГИОП восстановить историческую дачу в «Озерках».