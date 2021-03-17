Кассационный суд подтвердил требование КГИОП восстановить дачу в «Озерках»

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения кассационную жалобу Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПб ГУП) на решение Фрунзенского районного суда, который обязал вуз отреставрировать объект культурного наследия регионального значения — дачу при саде «Озерки» и выплатить неустойку в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Демонтаж деревянной части здания был выявлен в 2016 году. Суд оштрафовал за снос университет на 3 млн рублей по ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В итоге КГИОП вновь обратился в суд с требованием восстановить дачу.

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» пытался оспорить включение дачи в реестр объектов культурного значения, но Верховный суд оставил решение Санкт-Петербургского городского суда без изменения.

Подробнее о демонтаже памятника — в материале “Ъ-СПб”