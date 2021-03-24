Госпиталь Тетюхина заявил о готовности передать долю в учреждении властям

АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (Нижний Тагил) готово передать Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит областным властям) долю в счет займа, который получило в 2013 году. Напомним, КРСУ предоставила заем в размере 1,2 млрд руб. на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), который строил бывший гендиректор и совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин (скончался в 2019 году). Общий объем инвестиций составил около 5 млрд руб.

КРСУ уже долгое время ведет переговоры с наследниками Владислава Тетюхина о возвращении долга в виде денег либо в виде доли в АО в размере 25,6% (соответствует размеру займа). Однако, как неоднократно сообщали областные власти, наследники отказываются возвращать заем. Недавно КРСУ подала иск о взыскании процентов по займу в размере 90 млн руб. Переговоры о возвращении долга между сторонами продолжаются.

Но в госпитале заявили, что КРСУ требует вернуть долг в денежном виде. Как говорится в заявлении госпиталя, поступившем “Ъ-Урал”, инициатором и сторонником погашения займа в денежной форме является КРСУ, а это «наносит вред успешно функционирующему проекту».

«"Госпиталь ВИТ" неоднократно на различных этапах и уровнях переговоров подтверждал свою полную готовность к передаче пакета акций "Госпиталя ВИТ" в размере, соответствующем и пропорциональным фактическим вложениям КРСУ в проект, как это предусмотрено соглашением о сотрудничестве. АО "Госпиталь ВИТ" является сторонником реализации социально-значимого для жителей Свердловской области проекта на принципах государственно-частного партнерства с участием в составе акционеров правительства Свердловской области, как это было изначально предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным сторонами в 2013 году»,— говорится в сообщении госпиталя. О какой доле и каких условиях идет речь, в сообщении не поясняется.

Однако ранее КРСУ направляла госпиталю допсоглашение к договору займа, в котором оговаривалась возможность передачи на баланс корпорации 25,6% акций. Оперативно получить комментарий КРСУ не удалось.

Ранее первый заместитель губернатора Александр Высокинский рассказывал “Ъ-Урал”, что по закону регион обязан вернуть средства, выделенные из бюджета. «Согласно бюджетному кодексу, все государственные деньги, затраченные на оплату работ или услуг, в итоге должны встать на учет в региональную казну. В виде зданий, сооружений или в виде акций. Бюджет не может выделить средства и забыть про них»,— говорил Александр Высокинский.

Татьяна Дрогаева