КРСУ подала иск к госпиталю Тетюхина на 90 млн рублей

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит региональным властям) подала иск к АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (Нижний Тагил) о взыскании 89,17 млн руб., следует из определения свердловского арбитража. Заседание назначено на 2 апреля.

Как пояснили “Ъ-Урал” в корпорации, сумма иска — это проценты по займу, выданному в 2013 году на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ). Госпиталь был построен на средства бывшего гендиректора и совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина (скончался в 2019 году). Общий объем инвестиций составил около 5 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. были выделены АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (ему принадлежит УКЛРЦ) из бюджета региона через КРСУ. С тех пор корпорация пытается вернуть долг в виде денег либо доли в компании. Наследники Владислава Тетюхина не согласны с требованием.

«Корпорация, исчерпав возможности досудебного урегулирования возникшего спора, обратилась в арбитражный суд с требованием о взыскании с госпиталя процентов за пользование бюджетными денежными средствами на общую сумму 89,17 млн руб.»,— сообщили в КРСУ.

Собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с позицией сторон, рассказал, что предполагается, что иск станет мерой понуждения для госпиталя полностью расплатиться по займу, передав долю (25,6%) в собственность области. «У госпиталя очевидно проигрышное положение в суде, долг должен быть возвращен региону — этого требует закон. Если не деньгами, то долей, имуществом. Банкротить учреждение никто не собирается, но определенное давление на ситуацию этот иск создаст. Власти все еще рассчитывают, что с наследниками возможно договориться»,— рассказал собеседник. В госпитале ситуацию не комментируют.

Подробнее о споре — в материале «Долю выписывают из госпиталя».