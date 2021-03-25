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Фото: ОАО «Первомайскхиммаш»

«Корпорация развития» вязнет в счетах

Институт привлечения инвесторов в Тамбовскую область пытаются обанкротить

Коммерсантъ (Воронеж) от

Солидарные обязательства тамбовских госструктур по долгам убыточного завода «Первомайскхиммаш» привели к угрозе банкротства еще одного института развития — Корпорации развития Тамбовской области, отвечающей за привлечение инвесторов в регион. С соответствующими исковыми заявлениями обратились областное госпредприятие «Учебно-производственный центр “Комбинат школьного питания”» и Сбербанк. Пока суды не удовлетворили их заявления, ссылаясь на действие рассрочек на уплату долгов, но уже в апреле Сбербанк сможет вновь обратиться в суд. Инвесторы полагают, что кризис может осложниться блокировкой счетов корпорации в лишившемся лицензии Форбанке. Власти рассчитывают на отзыв требований к поручителям после погашения долгов «Первомайскхиммаша» инвесторами.


Арбитражный суд Тамбовской области оставил без рассмотрения заявление подконтрольного региону ТОГУП «Учебно-производственный центр "Комбинат школьного питания"» о признании банкротом Корпорации развития Тамбовской области. Комбинат заявлял о долге в 3,4 млн руб. Эта сумма — задолженность по договорам займа 2017 года, сформировавшаяся в 2019-м.

В январе 2020 года арбитражный суд присудил комбинату уже 10 млн руб. долга. Но через год споров Корпорация с согласия комбината добилась в суде предоставления рассрочки на выплату части долга четырьмя траншами до мая 2021-го. Минувшей осенью, еще до ходатайства корпорации о рассрочке, комбинат подал заявление о вступлении в дело о ее банкротстве, инициированное Сбербанком в октябре. Резолютивная и мотивировочные части решения суда по заявлению комбината пока не опубликованы, но ранее суды оставляли без рассмотрения схожие требования, ссылаясь на продолжение действия рассрочек.

Сумма требований Сбербанка к Корпорации развития, обозначенная в заявлении о признании ее банкротом, составляет 46,15 млн руб. Но 15 февраля 2021-го суд возвратил заявление банка, сославшись на продолжение действия рассрочки выплаты долга.

Причина подачи Сбербанком заявления в отношении корпорации — та же, что и в делах о банкротстве других тамбовских структур, в частности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (ТУК). Сбербанк пытается взыскать 220 млн руб. долга по кредитам АО «Первомайскхиммаш» (подконтрольно региону), обеспеченных залогами и поручительствами ТУК, Корпорации развития Тамбовской области, издательского дома «Мичуринск», комитета по управлению имуществом обладминистрации, воронежского бизнесмена Олега Малышева (до 2015 года завод входил в промышленную группу «Содействие» господина Малышева) и ряда других физлиц и юрлиц.

Формально дело Корпорации похоже на разбирательство с ТУК. В июле 2020 года Сбербанк получил исполнительный лист для взыскания долга с ТУК, но осенью 2020-го ТУК в Первомайском райсуде добилась отсрочки выплаты на полгода. В январе 2021-го арбитражный суд Тамбовской области оставил заявление Сбербанка о банкротстве ТУК без рассмотрения из-за действия отсрочки. В октябре 2020 года шестимесячную отсрочку в выплате долга получила и Корпорация развития, и на основании этой отсрочки заявление Сбербанка о банкротстве Корпорации развития 15 февраля 2021-го было возвращено. На Комбинате школьного питания “Ъ-Черноземье” рассказали, что Корпорация развития «уже практически все вернула» и комбинат не планирует продолжать разбирательства. Срок шестимесячной отсрочки выплаты долга Сбербанку истекает в апреле.

Наблюдение в АО «Первомайскхиммаш», ставшем причиной многочисленных судебных разбирательств, пока не введено. Рассмотрение заявления ФНС (6,36 млн руб.) назначено на 6 апреля, требования Сбербанка как вступившего в дело о банкротстве кредитора будут изучены в дальнейшем.

Положение Корпорации развития может усугубляться блокировкой ее счетов. В середине марта тамбовские Telegram-каналы сообщили о том, что расчетный счет корпорации в Форбанке был заблокирован после отзыва лицензии у финансовой организации 12 марта. Наличие заблокированного счета подтвердили и собеседники “Ъ-Черноземье” из числа инвесторов. «После того как счета корпорации были заблокированы, у нее могут возникнуть сложности с сопровождением проектов, — предположили в беседе с “Ъ-Черноземье” представители бизнеса, реализующие проекты на территории Тамбовской области. — У Корпорации нет доступа к средствам на счетах, она не может осуществлять свою деятельность в таких условиях». Корпорация, напомним, отвечает за привлечение инвестиций в регион, в том числе за сопровождение инвестпроектов в индустриальных парках: выполняет проектно-сметные работы, маркетинговые и геодезические исследования. Собеседники “Ъ-Черноземье” опасаются «риска развития негативного сценария», при котором «возможно банкротство Корпорации». Инвесторы не верят в возможность решения проблем Корпорации за счет регионального бюджета из-за ограниченности средств, но надеются на «принятие разумных управленческих решений» топ-менеджментом, отметил собеседник “Ъ-Черноземье”.

В экономическом блоке администрации Тамбовской области не стали комментировать “Ъ-Черноземье” блокировку счетов Корпорации и перспективы ее работы.

Кто еще может предъявить требования к Корпорации развития Тамбовской области

С момента подачи Сбербанком заявления о банкротстве Корпорации к ней было подано еще несколько исков. ООО «Липовка» добилось обращения взыскания на предмет залога — принадлежащий Корпорации участок сельхозназначения площадью 216 га и стоимостью 12,9 млн руб. ООО «Ренессанс-Профит» заявило о намерении взыскать 120 тыс. руб., а ЗАО «Рика Инжиниринг» — 3,57 млн руб. При этом в судебной информации о Корпорации развития фигурирует именно счет, открытый в Форбанке.

На прошлой неделе в администрации региона рассказали, что намерены «урегулировать» со Сбербанком 220 млн руб. долга по кредитам 2014–2015 годов и уже нашли на площадку арендатора, «заинтересованного в развитии производства»: «С ним прорабатывается возможность выступить в качестве основного инвестора. Также занимаемся поиском других инвесторов для восстановления производства и выработки решений по удовлетворению требований Сбербанка». Детали на этапе переговоров власти не раскрывают.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин напоминает, что лишь погашение всех долгов «Первомайскхиммаша» перед банком снимет претензии к поручителям — до этого момента они несут ответственность наравне с заводом: «Банк может обращаться с исками о банкротстве в отношении всех организаций и лиц, которые взяли на себя обязательства. Взыскание задолженности с основного должника и поручителей будет параллельным, и признание банкротом или даже ликвидация юрлица завода не повлияет на банкротство поручителей. Но любая выплата поручителей в пользу банка будет уменьшать сумму задолженности для остальных».

Олег Мухин


Как пытаются обанкротить Тамбовскую управляющую компанию

ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (ТУК), отвечающее за развитие крупных госпредприятий региона, смогло отложить начало банкротства: арбитражный суд оставил без рассмотрения соответствующее заявление Сбербанка. Он пытается вернуть 220 млн руб. долга государственного завода «Первомайскхиммаш» по кредитам; одним из поручителей по ним выступала ТУК. Арбитражный суд посчитал, что пока у компании и завода еще действует полугодовая отсрочка от выплаты долга.

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