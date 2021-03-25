«Корпорация развития» вязнет в счетах

Солидарные обязательства тамбовских госструктур по долгам убыточного завода «Первомайскхиммаш» привели к угрозе банкротства еще одного института развития — Корпорации развития Тамбовской области, отвечающей за привлечение инвесторов в регион. С соответствующими исковыми заявлениями обратились областное госпредприятие «Учебно-производственный центр “Комбинат школьного питания”» и Сбербанк. Пока суды не удовлетворили их заявления, ссылаясь на действие рассрочек на уплату долгов, но уже в апреле Сбербанк сможет вновь обратиться в суд. Инвесторы полагают, что кризис может осложниться блокировкой счетов корпорации в лишившемся лицензии Форбанке. Власти рассчитывают на отзыв требований к поручителям после погашения долгов «Первомайскхиммаша» инвесторами.

Арбитражный суд Тамбовской области оставил без рассмотрения заявление подконтрольного региону ТОГУП «Учебно-производственный центр "Комбинат школьного питания"» о признании банкротом Корпорации развития Тамбовской области. Комбинат заявлял о долге в 3,4 млн руб. Эта сумма — задолженность по договорам займа 2017 года, сформировавшаяся в 2019-м.

В январе 2020 года арбитражный суд присудил комбинату уже 10 млн руб. долга. Но через год споров Корпорация с согласия комбината добилась в суде предоставления рассрочки на выплату части долга четырьмя траншами до мая 2021-го. Минувшей осенью, еще до ходатайства корпорации о рассрочке, комбинат подал заявление о вступлении в дело о ее банкротстве, инициированное Сбербанком в октябре. Резолютивная и мотивировочные части решения суда по заявлению комбината пока не опубликованы, но ранее суды оставляли без рассмотрения схожие требования, ссылаясь на продолжение действия рассрочек.

Сумма требований Сбербанка к Корпорации развития, обозначенная в заявлении о признании ее банкротом, составляет 46,15 млн руб. Но 15 февраля 2021-го суд возвратил заявление банка, сославшись на продолжение действия рассрочки выплаты долга.

Причина подачи Сбербанком заявления в отношении корпорации — та же, что и в делах о банкротстве других тамбовских структур, в частности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (ТУК). Сбербанк пытается взыскать 220 млн руб. долга по кредитам АО «Первомайскхиммаш» (подконтрольно региону), обеспеченных залогами и поручительствами ТУК, Корпорации развития Тамбовской области, издательского дома «Мичуринск», комитета по управлению имуществом обладминистрации, воронежского бизнесмена Олега Малышева (до 2015 года завод входил в промышленную группу «Содействие» господина Малышева) и ряда других физлиц и юрлиц.

Формально дело Корпорации похоже на разбирательство с ТУК. В июле 2020 года Сбербанк получил исполнительный лист для взыскания долга с ТУК, но осенью 2020-го ТУК в Первомайском райсуде добилась отсрочки выплаты на полгода. В январе 2021-го арбитражный суд Тамбовской области оставил заявление Сбербанка о банкротстве ТУК без рассмотрения из-за действия отсрочки. В октябре 2020 года шестимесячную отсрочку в выплате долга получила и Корпорация развития, и на основании этой отсрочки заявление Сбербанка о банкротстве Корпорации развития 15 февраля 2021-го было возвращено. На Комбинате школьного питания “Ъ-Черноземье” рассказали, что Корпорация развития «уже практически все вернула» и комбинат не планирует продолжать разбирательства. Срок шестимесячной отсрочки выплаты долга Сбербанку истекает в апреле.

Наблюдение в АО «Первомайскхиммаш», ставшем причиной многочисленных судебных разбирательств, пока не введено. Рассмотрение заявления ФНС (6,36 млн руб.) назначено на 6 апреля, требования Сбербанка как вступившего в дело о банкротстве кредитора будут изучены в дальнейшем.

Положение Корпорации развития может усугубляться блокировкой ее счетов. В середине марта тамбовские Telegram-каналы сообщили о том, что расчетный счет корпорации в Форбанке был заблокирован после отзыва лицензии у финансовой организации 12 марта. Наличие заблокированного счета подтвердили и собеседники “Ъ-Черноземье” из числа инвесторов. «После того как счета корпорации были заблокированы, у нее могут возникнуть сложности с сопровождением проектов, — предположили в беседе с “Ъ-Черноземье” представители бизнеса, реализующие проекты на территории Тамбовской области. — У Корпорации нет доступа к средствам на счетах, она не может осуществлять свою деятельность в таких условиях». Корпорация, напомним, отвечает за привлечение инвестиций в регион, в том числе за сопровождение инвестпроектов в индустриальных парках: выполняет проектно-сметные работы, маркетинговые и геодезические исследования. Собеседники “Ъ-Черноземье” опасаются «риска развития негативного сценария», при котором «возможно банкротство Корпорации». Инвесторы не верят в возможность решения проблем Корпорации за счет регионального бюджета из-за ограниченности средств, но надеются на «принятие разумных управленческих решений» топ-менеджментом, отметил собеседник “Ъ-Черноземье”.

В экономическом блоке администрации Тамбовской области не стали комментировать “Ъ-Черноземье” блокировку счетов Корпорации и перспективы ее работы.

Кто еще может предъявить требования к Корпорации развития Тамбовской области С момента подачи Сбербанком заявления о банкротстве Корпорации к ней было подано еще несколько исков. ООО «Липовка» добилось обращения взыскания на предмет залога — принадлежащий Корпорации участок сельхозназначения площадью 216 га и стоимостью 12,9 млн руб. ООО «Ренессанс-Профит» заявило о намерении взыскать 120 тыс. руб., а ЗАО «Рика Инжиниринг» — 3,57 млн руб. При этом в судебной информации о Корпорации развития фигурирует именно счет, открытый в Форбанке.

На прошлой неделе в администрации региона рассказали, что намерены «урегулировать» со Сбербанком 220 млн руб. долга по кредитам 2014–2015 годов и уже нашли на площадку арендатора, «заинтересованного в развитии производства»: «С ним прорабатывается возможность выступить в качестве основного инвестора. Также занимаемся поиском других инвесторов для восстановления производства и выработки решений по удовлетворению требований Сбербанка». Детали на этапе переговоров власти не раскрывают.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин напоминает, что лишь погашение всех долгов «Первомайскхиммаша» перед банком снимет претензии к поручителям — до этого момента они несут ответственность наравне с заводом: «Банк может обращаться с исками о банкротстве в отношении всех организаций и лиц, которые взяли на себя обязательства. Взыскание задолженности с основного должника и поручителей будет параллельным, и признание банкротом или даже ликвидация юрлица завода не повлияет на банкротство поручителей. Но любая выплата поручителей в пользу банка будет уменьшать сумму задолженности для остальных».

Олег Мухин