Главу Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

В отношении главы администрации города Майкопа возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает следственное управление СКР по Республике Адыгея. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Фамилия чиновника не называется. Главой Майкопа с 2018 года является Андрей Гетманов.

Противоправные действия злоумышленника были выявлены сотрудниками ФСБ. По данным следствия, в мае 2018 года мэр города Майкопа предложил своему знакомому обменяться с ним земельными участками сельхозназначения на территории Майкопского района республики. Предприниматель отказался, так как его собственный участок был дороже предложенного на 5 млн руб., после этого мужчина стал получать от господина Гетманова угрозы вплоть до физической расправы. В итоге предприниматель был вынужден согласиться на предложенную ему кабальную сделку, сообщили в СУ СКР.

Начальник пресс-службы мэрии Майкопа Надежда Гусева от комментариев “Ъ” отказалась.

Анна Перова, Краснодар