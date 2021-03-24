Крымскому добровольцу дали «строгача»

В Крыму приговорили к шести годам колонии строгого режима бывшего добровольца украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана, признанного в России незаконным формированием, Меджита Аблямитова. Несмотря на то что осужденный отверг на суде большую часть обвинений, он пока так и не определился, обжаловать приговор или нет. Его сторонники, в свою очередь, утверждают, что силовики сфальсифицировали материалы дела.
Кировский районный суд Крыма признал виновным местного жителя Меджита Аблямитова по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Обвинение запрашивало наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, однако суд приговорил его к шести годам строгого режима и двум годам ограничения свободы.
Мужчина был задержан прошлым летом. По данным следствия, в марте 2016 года он выезжал на Украину, добровольно вступив в незаконное вооруженное формирование «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», которое было создано беглым вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Там он, утверждали силовики, был обучен обращаться с огнестрельным оружием, охранять расположение батальона, а также содействовал украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны.
Обвиняемый, сообщили “Ъ” в суде, сначала признал, что состоял в добровольческом батальоне, но утверждал, что не совершал противоправных действий, не владел оружием и не проходил обучение военному делу.
Приговор суда в законную силу не вступил, однако, по словам адвоката Айдера Азаматова, его клиент еще не решил, будет он обжаловать приговор или нет.
Сторонники Меджита Аблямитова также отмечают, что на одном из заседаний суда ранее осужденный по аналогичному обвинению Айдын Мамутов заявил, что не давал указанных в протоколе допроса показаний, а силовики сфальсифицировали материалы дела.
Напомним, в конце прошлого года Верховный суд Крыма признал создателя добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, а также одного из основных организаторов энергетической блокады полуострова Ленура Ислямова виновным по всем пунктам обвинения, заочно приговорив его к 19 годам колонии строгого режима. Поскольку Ленур Ислямов находится на Украине, этот срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции.