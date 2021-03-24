Крымскому добровольцу дали «строгача»

В Крыму приговорили к шести годам колонии строгого режима бывшего добровольца украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана, признанного в России незаконным формированием, Меджита Аблямитова. Несмотря на то что осужденный отверг на суде большую часть обвинений, он пока так и не определился, обжаловать приговор или нет. Его сторонники, в свою очередь, утверждают, что силовики сфальсифицировали материалы дела.

Кировский районный суд Крыма признал виновным местного жителя Меджита Аблямитова по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Обвинение запрашивало наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, однако суд приговорил его к шести годам строгого режима и двум годам ограничения свободы.

Мужчина был задержан прошлым летом. По данным следствия, в марте 2016 года он выезжал на Украину, добровольно вступив в незаконное вооруженное формирование «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», которое было создано беглым вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Там он, утверждали силовики, был обучен обращаться с огнестрельным оружием, охранять расположение батальона, а также содействовал украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны.

Обвиняемый, сообщили “Ъ” в суде, сначала признал, что состоял в добровольческом батальоне, но утверждал, что не совершал противоправных действий, не владел оружием и не проходил обучение военному делу.

Позже он изменил свою позицию, настаивая на том, что состоял в официально зарегистрированном на Украине гражданском объединении «Аскер» (занимаясь там исключительно хозяйственной деятельностью), которое потом переформатировали в отряд имени Номана Челебиджихана.

Приговор суда в законную силу не вступил, однако, по словам адвоката Айдера Азаматова, его клиент еще не решил, будет он обжаловать приговор или нет.

Адвокат Айдер Азаматов Фото: Крымская правозащитная группа

Сторонники Меджита Аблямитова также отмечают, что на одном из заседаний суда ранее осужденный по аналогичному обвинению Айдын Мамутов заявил, что не давал указанных в протоколе допроса показаний, а силовики сфальсифицировали материалы дела.

Напомним, в конце прошлого года Верховный суд Крыма признал создателя добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, а также одного из основных организаторов энергетической блокады полуострова Ленура Ислямова виновным по всем пунктам обвинения, заочно приговорив его к 19 годам колонии строгого режима. Поскольку Ленур Ислямов находится на Украине, этот срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции.

Александр Дремлюгин, Симферополь