На МАКС-2021 покажут первый российский электросамолет

На международном авиакосмическом салоне (МАКС) в 2021 году представят первый электросамолет российского производства, сказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов. Он сообщил, что самолет был создан с использованием технологий сверхпроводимости. «Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований) делали»,— добавил вице-премьер (цитата по ТАСС). Других деталей господин Борисов не привел.

МАКС-2021 запланирован на 20–25 июля. Наземный этап испытаний самолета состоялся 5 февраля в Новосибирске. Он был создан на базе пассажирского самолета Як-40 и оснащен сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 кВт.

Подробности — в публикации “Ъ” «Электросамолет на старте».