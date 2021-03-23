Более 40 стран будет участвовать в авиасалоне МАКС-2021

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году состоится, в нем намерено участвовать более 40 стран, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Мероприятие проходит один раз в два года, в этот раз оно запланировано на 20–25 июля.

«Самое главное, МАКС состоится, это решение согласовано. Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке»,— сказал господин Мантуров на совещании оргкомитета по подготовке МАКС-2021. Совещание прошло 22 марта, сообщается на сайте Минпромторга.

По данным министерства, о намерении участвовать в МАКС-2021 заявили представители более 40 стран, среди них партнеры России по ЕАЭС. Страной—партнером МАКС-2021 станет Казахстан. Впервые на авиасалоне пройдут соревнования по направлению «Конструкторы и операторы беспилотных авиационных систем».