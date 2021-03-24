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Александра Дрозденко вновь избрали зампредом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко повторно избран тайным голосованием на должность заместителя председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Он стал одним из семи заместителей, избранных в рамках 40-й пленарной сессии Конгресса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Выборы председателя и заместителей Конгресса состоялись 23-24 марта в онлайн-формате. Кандидатура Александра Дрозденко была выдвинута политической группой «Европейская народная партия» по итогам голосования на дистанционном заседании 3 марта. «Путем конструктивного сотрудничества в нашей большой европейской семье мы продолжим преодолевать новые вызовы и искать совместные решения всех актуальных вопросов в интересах граждан», — прокомментировал господин Дрозденко свое избрание.

Ранее Александр Дрозденко возглавил российскую делегацию в Конгрессе и был избран заместителем председателя от Палаты регионов в ноябре 2018 года.

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