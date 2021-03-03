Дрозденко выдвинут на должность зампредседателя палаты регионов КМРВСЕ

Глава Ленобласти Александр Дрозденко выдвинут на должность заместителя председателя палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) от группы Конгресса «Европейская народная партия». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Голосование по кандидатам состоялось сегодня, 3 марта, на пленарном заседании политической группы КМРВСЕ.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ). В настоящее время КМРВСЕ состоит из 324 членов и 324 заместителей. Российская делегация в КМРВСЕ включает 18 представителей и 18 заместителей. Александр Дрозденко возглавляет делегацию с 2018 года.