В 2020 году в Великобритании закрылись более 11 тыс. магазинов

За весь 2020 год в условиях пандемии в Великобритании полностью свернули свою деятельность 11 319 магазинов. Такие данные приводятся в докладе британской исследовательской компании Local Data Company (LDC) о состоянии рынка розничной торговли в 2020 году. Как отмечают авторы доклада, это рекордное число за все время учета таких данных, с 2013 года.

По подсчетам экспертов LDC, в прошлом году закрылось в общей сложности 50 379 магазинов, в том числе размещавшихся в ТЦ и ТРЦ. За это же время открылось 39 060 новых магазинов, и это на 13% ниже, чем в 2019 году, и самый низкий показатель за все время сбора таких данных. Эксперты LDC отмечают, что из 39 060 новых магазинов 43% открылось в первые три месяца 2020 года, когда еще не были введены жесткие ограничительные меры.

Больше всего было закрытий среди магазинов, торгующих повседневной и модной одеждой, букмекерских контор, агентств недвижимости и салонов мобильной связи. Чаще всего открывались и расширялись парикмахерские и салоны красоты, закусочные быстрого питания и маникюрные салоны. Закрытия повлекли за собой сокращение почти 110 тыс. рабочих мест. Это на 47% больше, чем показатель за тот же период 2008 года, когда был мировой финансовый кризис.

Между тем эксперты считают, что показатели закрытия магазинов в 2021 году будут еще хуже, чем в 2020 году, поскольку прекратится программа государственной поддержки. И закрыться навсегда, по оценкам LDC, могут около 18 тыс. магазинов.

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Алена Миклашевская