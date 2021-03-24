В Петербурге увеличена стоимость квадратного метра жилья при покупке городом

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, устанавливающее предельную стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в государственную собственность Петербурга для льготных категорий граждан, в размере 130,8 тыс руб.

«Постановление № 135 от 19.03.2021 года принято»,— сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе главы города. До внесения изменений в постановление № 489 предельная цена «квадрата» в объявленных комитетом имущественных отношений аукционах составляла 96,5 тыс руб. О перспективах ее увеличения на 36% стало известно неделю назад, когда господин Беглов в ходе совещания с членами городского правительства сообщил о том, что прежняя цена не соответствует рыночному уровню. «Повысив закупочную цену, мы повысим интерес застройщиков к аукционам, а также расширим локацию и квартирографию будущих квартир для очередников»,— говорил губернатор.

По информации Жилищного комитета Петербурга, в городе насчитывается 125 610 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них нуждающихся в жилых помещениях — 115 218 семей, нуждающихся в содействии — 10 392 семьи, льготных категорий граждан — 14 870 семей, а детей-сирот — 1418. «В прошлом году в соответствии с планом жилые помещения были предоставлены 1563 семьям и 509 детям-сиротам»,— уточнили в комитете.

В 2021 году Смольным предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5,7 млрд рублей: 4,3 млрд — на приобретение в государственную собственность Петербурга жилых помещений для льготных категорий граждан и 1,4 млрд — для детей-сирот.

Подробнее в материале “Ъ-СПб” «Соцжилье осталось со старыми ценами».

Мария Кузнецова