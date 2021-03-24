Соцжилье осталось со старыми ценами

Комитет имущественных отношений Петербурга объявил 136 конкурсов на покупку многокомнатных квартир, предназначенных для очередников, на сумму почти 1,4 млрд рублей. Впрочем, предельная стоимость квадратного метра пока что осталась на уровне 96,5 тыс. рублей вместо анонсированных главой города 131 тыс. рублей, так как официально соответствующие изменения еще не приняты. По словам экспертов, многокомнатные квартиры в общей структуре спроса являются наименее ликвидными, однако по такой цене они все равно представлены в ограниченном числе городских районов, а среди «новой вторички» и вовсе практически отсутствуют.

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) объявил 136 аукционов на приобретение квартир в собственность Санкт-Петербурга (от трех- до пяти- и семикомнатных) на общую сумму около 1,39 млрд рублей. Они предназначены для предоставления льготным категориям граждан в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» в соответствии с адресной инвестиционной программой. По условиям конкурса город готов приобрести квартиры как на первичном рынке со сдачей домов до конца этого года, так и на вторичном рынке в домах не старше 2010 года. Принять участие в аукционах, которые будут проведены 2 апреля, могут физические и юридические лица, срок подачи заявок — до 31 марта.

При этом, несмотря на недавнее устное одобрение губернатором города Александром Бегловым проекта постановления о повышении на 36% предельной стоимости квадратного метра при закупке квартир для очередников, официально он не принят (см. “Ъ” от 17.03.2021). Поэтому стоимость «квадрата» для квартир пока что осталась на прежнем уровне и составила 96,5 тыс. рублей вместо анонсированных ранее 130,8 тыс. «После внесения изменений в постановление № 489 (в соответствии с которым предельная цена квадратного метра приобретаемого жилого помещения указана в размере 96 459,49 рубля.— “Ъ”), естественно, аукционы можно будет объявлять с новыми ценами»,— отметили в КИО. В пресс-службе губернатора “Ъ” вчера не прокомментировали вопрос, касающийся сроков принятия соответствующего постановления. Всего же в 2021 году Смольным предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5,7 млрд рублей: 4,3 млрд — на приобретение в государственную собственность Петербурга жилых помещений для льготных категорий граждан и 1,4 млрд — для детей-сирот.

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group), на конец 2020 года объем предложения многокомнатных квартир в объектах массового спроса (три и более комнат) составлял 5,6 тыс. штук, или 11% от общего предложения в данном классе. «Многокомнатные квартиры являются наименее ликвидными, их доля в структуре спроса — менее 10% (в четвертом квартале 2020 года — 7,6%)»,— объясняет Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group).

Эксперт добавляет, что на конец марта 2021 года наименьшая стоимость квадратного метра на многокомнатные квартиры в пределах Петербурга зафиксирована в объектах Пушкинского района, в том числе в Шушарах. «В данных объектах со сроком сдачи в текущем году есть предложение многокомнатных квартир по цене менее 100 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальная цена предложения квадратного метра составляет 88 тыс. рублей (на трехкомнатные квартиры)»,— говорит она. Что касается так называемой «новой вторички», то есть домов, введенных в эксплуатацию в последние десять лет, то мало предложений многокомнатных квартир по цене квадратного метра жилья ниже 100 тыс. рублей за квадратный метр, уточняет госпожа Трошева.

Эксперты подчеркивают, что цена «квадрата» выше 130 тыс. рублей, о которой было заявлено ранее, наиболее соответствует текущей ситуации на рынке с учетом прошлогоднего роста цен, а также стабильного спроса на жилье. При этом интерес к городским аукционам традиционно проявляет лишь ограниченное число крупных девелоперов, таких как «Дальпитерстрой», «Группа ЛСР» и «СПб Реновация».

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», убежден, что увеличение стоимости квадратного метра до 130 тыс. рублей может стать стимулом для девелоперов принять участие в аукционах. «Это хорошее предложение для застройщиков жилья стандартного класса на окраинах Петербурга. Если цены на выкуп социального жилья будут регулярно приводиться к реальным рыночным значениям, то участие в аукционах можно будет рассматривать. Ранее же это было экономически нецелесообразно»,— заключает господин Софронов.

Мария Кузнецова