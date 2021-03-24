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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов до конца апреля продлил действующие в горооде коронавирусные ограничения. Согласно внесенным изменениям в постановление № 121, до 30 апреля сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов.

При этом некоторые ограничения смягчаются. Так, число разрешенных гостей на свадьбах с 25 марта повышается до 40. Кроме того, необходимо согласовывать со Смольным проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых мероприятий численностью не 50, а более 75 человек.

Напомним, что запрет на проведение митингов действует в Петербурге с начала пандемии.

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