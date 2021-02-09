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Смольный пока исключает возможность согласования митингов

Согласование митингов и шествий в Петербурге пока невозможно из-за существующего запрета на публичные мероприятия. Об этом заявили в комитета по вопросам законности и правопорядка.

В комитете добавили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. «Согласование возможно только после соответствующих изменений в постановление 121»,— цитирует ответ Смольного «Интерфакс».

Одиночные пикеты согласовывать не нужно, но они тоже являются публичными мероприятиями и попадают под действие постановления.

Напомним, что в Петербурге 23 и 31 января и 2 февраля прошли несогласованные властями акции в поддержку Алексея Навального.

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