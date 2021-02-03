03 февраля, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербургский омбудсмен предложил отсрочить аресты после акции 31 января

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил отсрочить административные аресты задержанных на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу аппарата омбудсмена.

По сообщению службы, господину Шишлову поступило более 40 жалоб на незаконные задержания и необоснованное применение силы и спецсредств, в том числе в отношении освещавших акцию журналистов, а также на нарушение прав задержанных.

Исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных, говорится в сообщении пресс-службы, в связи с чем и предлагается отсрочка исполнения постановлений о назначении ареста.

Добавим, что ранее Александр Шишлов озвучивал мнение, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем», а «насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Экспертное мнение

Пресс релиз| все

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя