Петербургский омбудсмен предложил отсрочить аресты после акции 31 января

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил отсрочить административные аресты задержанных на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу аппарата омбудсмена.

По сообщению службы, господину Шишлову поступило более 40 жалоб на незаконные задержания и необоснованное применение силы и спецсредств, в том числе в отношении освещавших акцию журналистов, а также на нарушение прав задержанных.

Исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных, говорится в сообщении пресс-службы, в связи с чем и предлагается отсрочка исполнения постановлений о назначении ареста.

Добавим, что ранее Александр Шишлов озвучивал мнение, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем», а «насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение».