Reuters: китайский сервис такси DiDi хочет провести IPO в Нью-Йорке с оценкой в $100 млрд

Крупнейший китайский сервис такси Didi склоняется к выбору Нью-Йорка для проведения первичного размещения акций и ожидает, что в ходе IPO компания будет оценена в $100 млрд. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники. По их данным, китайская компания также рассматривает возможность проведения второго размещения в Гонконге после того, как пройдет IPO в Нью-Йорке.

Источники отмечают, что предпочтение Нью-Йорка Гонконгу в качестве площадки для размещения обусловлено обеспокоенностью DiDi тем, что в Гонконге ее ждут более жесткие проверки. В частности, могут возникнуть проблемы из-за случаев использования автомобилей без лицензии, за что в 2019 году компания уже была оштрафована в Шанхае.

В самой китайской компании агентству Reuters заявили, что у них нет конкретного плана в отношении места и сроков проведения IPO. По итогам последнего инвестиционного раунда DiDi оценивается в $62 млрд. О намерении DiDi выйти на биржу в ближайшее время, чтобы максимально использовать условия, предоставляемые ростом экономики после пандемии, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Об освоении DiDi российского рынка читайте в материале “Ъ FM”.

Алена Миклашевская