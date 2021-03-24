Компании тети Алишера Моргенштерна удалось отменить административный штраф

Уфимскому ООО «Николь», принадлежащему тете известного музыканта Алишера Моргенштерна — Натальи Моргенштерн, удалось отменить штраф за отсутствие урны у цветочного магазина компании на улице Гоголя в Уфе. В ноябре 2019 года административная комиссия администрации Ленинского района Уфы установила, что у входа в торговую точку отсутствует урна. В декабре того же года компании был выписан штраф в размере 50 тыс. руб. за нарушение правил благоустройства. «Николь» не согласилась с вынесенным постановлением и обжаловала его в арбитражном суде Башкирии. Суд установил, что административная комиссия не составила прокол осмотра, в связи с чем имеющиеся в деле фотоснимки не могут быть признаны допустимыми доказательствами. Констатация только факта нарушения без установления причинно-следственной связи не является достаточным основанием для привлечения к административной ответственности, а причины нарушения правил благоустройства административная комиссия не выяснила, говорится в решении. В итоге суд признал постановление незаконным и отменил.

ООО «Николь» зарегистрировано в 2018 году в Уфе. Компания торгует цветами и растениями. В 2020 году чистая прибыль компании составила 58 тыс. руб. при выручке 5,3 млн руб. В 2020 году компания заключила семь контрактов на поставку цветочных композиций на общую сумму 2,2 млн руб., в том числе, с городским советом Уфы, республиканским ГКУ «Хозяйственное управление №2», занимающимся содержанием правительственного жилого фонда. В текущем году контракт с «Николь» на 615 тыс. руб. заключил секретариат Курултая Башкирии.

Влада Шипилова