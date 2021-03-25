Самшитовую огневку, пальмового мотылька и каштановую орехотворку ждет химическая атака

Министерство природных ресурсов РФ инициировало смягчение запретов использования химических средств борьбы с насекомыми-вредителями на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в связи с неблагоприятной ситуацией, которая сложилась в Сочинском нацпарке и Кавказском заповеднике. Новые виды вредителей, завезенные в Россию в последние годы с импортным посадочным материалом, уничтожили на особо охраняемых территориях Сочи несколько тысяч гектаров зеленых насаждений.



Министерство природных ресурсов России запустило в работу «дорожную карту» по защите особо охраняемых природных территорий Сочи от новых видов насекомых-вредителей, сообщила “Ъ” пресс-служба Минприроды. Инвазивные организмы начали попадать в регион с 2012 года вместе с импортным посадочным материалом, и к настоящему моменту самшитовая огневка, пальмовый мотылек, каштановая орехотворка и другие вредители уничтожили и поразили несколько тысяч гектаров заповедных территорий в Сочи.

В преддверии нового весенне-летнего сезона вопрос применения химических препаратов и энтомофагов (биологических врагов вредителей) для борьбы с инвазивными насекомыми обсуждался в ходе видеоконференции с участием главы Минприроды Александра Козлова, а также руководства Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка. «Борьба с вредителями с помощью химической обработки на заповедных территориях была законодательно ограничена, хотя научное сообщество заявляло, что это нецелесообразно,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Минприроды РФ.— Поэтому было принято решение о разрешении использования химикатов и биологической борьбы с насекомыми. В ООПТ уже направлены соответствующие разъяснения, проекты изменений в положения о национального парке и заповеднике проходят внутренние согласования»,— сообщили в министерстве.

Администрация Сочи готова выделить пять площадок для проведения испытаний воздействия химических препаратов на инвазивных вредителей и окружающую среду.

По словам специалистов, использование химических препаратов в лесах на особо охраняемых территориях возможно, если они не несут токсичного характера.

«Мы подготовили перечень химических препаратов, возможных к применению в пределах ООПТ, которые включены в каталог, утвержденный Минсельхозом. Этот перечень согласован и заповедником, и национальным парком»,— приводит пресс-служба Кавказского биосферного заповедника слова директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирины Макановой. В настоящий момент, по информации заповедника, перечень находится на завершающем этапе согласования в профильных ведомствах, для принятия изменений в Министерстве сельского хозяйства РФ и Россельхознадзоре должны быть выданы заключения о том, что препараты из выбранного перечня не несут токсичных свойств.

В ходе совещания ученые Кавказского заповедника отметили, что применение химических препаратов возможно только на очень ограниченной территории. «Каштановая орехотворка в заповеднике была распространена на 1,2 тыс. га в 2020 году, ее ареал растет,— отметил Николай Ескин, заместитель директора заповедника по науке.— Обработка каштана химикатами — это практически нереально, поскольку площади гигантские, обработка с воздуха потребует огромного количества препарата, вреда будет нанесено больше, чем пользы»,— утверждает эколог.

Для борьбы с инвазивными вредителями в Сочи специалисты намерены применять также биологические технологии, то есть выпуск в природную среду энтомофагов.

По данным Минприроды РФ, на их закупку Сочинскому нацпарку выделено 3 млн руб. В настоящее время идут переговоры о закупке крупных партий энтомофагов в Италии и Турции.

Анна Перова, Краснодар