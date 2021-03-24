На подсветку гимназии №1 в Нижнем Новгороде направят 13 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 13 млн руб. на организацию подсветки гимназии №1, фасад которой выходит на площадь Минина и Пожарского. Об этом глава городского департамента финансов Юрий Мочалкин заявил на заседании бюджетной комиссии городской думы 24 марта. По его словам, из общего объема средств 7 млн руб. планируется направить на закупку оборудования, остальное – на оплату работ.

«Соразмерность затрат привлекает внимание, половина денег пойдет на зарплату. При выполнении строительных работу в смете на оплату труда обычно идет максимум 25%. Здесь существенно больше»,— отметил глава комиссии Марк Фельдман. «В бюджет пока закладывается сумма, которая была определена на основании поступивших коммерческих предложений. После утверждения проектно-сметной документации мы пойдем на конкурс и рассчитываем, что она будет снижена. Но для того, чтобы объявить конкурс, нужно, чтобы эта строчка была в бюджете»,— добавил заместитель главы города Илья Штокман.

Депутат Владимир Тарасов заявил, что на опыте строительства собственного дома знает, что оплата строительных работ всегда составляет сумму, равную стоимости закупленных материалов. «То, что в бюджет запланировано 50% на 50% — это правильно. Лучше пусть останется, чем не хватит»,— уверен депутат. «Это на 100% не так. Не нужно путать частную собственность и общественную»,— отреагировал Марк Фельдман и вынес вопрос о внесении изменений в бюджет на голосование. Депутаты единогласно поддержали это предложение.

Андрей Репин