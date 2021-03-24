Трагедии с Ту-22М3 определяют причину

Летчики под Калугой могли разбиться из-за человеческого фактора или неисправности оборудования — к таким выводам пришли опрошенные “Ъ FM” пилоты. Трагедия с бомбардировщиком Ту-22М3 произошла из-за нештатно сработавшей катапульты. Система активировалась на земле, и летчикам не хватило высоты, чтобы раскрыть парашюты. В итоге три члена экипажа погибли, а четвертого доставили в больницу. При этом сам самолет после аварии остался цел. Почему катапульта сработала на земле? И был ли у пилотов шанс выжить? Разбиралась Алла Пугачева.

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 стал печально известен еще два года назад: при заходе на посадку в Мурманской области самолет разбился. Тогда из четырех членов экипажа выжил лишь один. На военном аэродроме под Калугой трагедия произошла на земле. Летчики готовились к полету, и внезапно сработала система катапультирования. У такого происшествия могло быть несколько причин, говорит заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов: «Первое — это технический отказ в системе, например, электропроводки, где могло возникнуть замыкание, в результате чего катапульта могла сработать непреднамеренно.

Может быть человеческий фактор — на улице холодно, одежда зимняя, рукава широкие. Ими можно было случайно зацепить переключатель, который и включил систему».

Некоторые эксперты предполагали, что катапульта сработала из-за действий командира судна. Рядом с его местом находится тумблер «Принудительное покидание». Однако, по мнению инструктора, майора ВВС и мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, такая версия практически исключена: «Для этого командиру надо снять контровку с выключателя. Только после этого его можно включить. По-хорошему, нормальный человек в здравом уме не будет так делать, поскольку знает, чем это закончится. Так что маловероятно, что командир корабля включил этот переключатель.

Скорее всего, виновато бюро, которое занимается подготовкой самолета, — там могли неправильно соединить провода, и при включении тока автоматически прошло катапультирование трех членов экипажа. Самолет в принципе был новый».

Впрочем, это не первый случай, когда летчиков катапультировало из неподвижного самолета. То же произошло и у Су-24 еще в прошлом веке. Тогда пилот остался жив, но на том борту были установлены кресла К-36. Они позволяют эвакуироваться из самолета на земле. У Ту-22М3 такой возможности нет, говорит заслуженный летчик-испытатель России Владимир Бирюков: «Кресло К-36 производства “Звезда” позволяет катапультироваться, как говорится, ноль на ноль — на нулевой скорости и высоте. И если бы была какая-то скорость, парашюты успели бы наполниться. И такие случаи, когда люди катапультировались с земли и оставались живы, были. Но вот эти КТ-1М не позволяют этого сделать».

Но даже при таких условиях у летчиков был шанс выжить, если бы обстоятельства сложились нужным образом, продолжает Владимир Попов: «Просто не хватило высоты. И, скорее всего, они упали на бетон. Если бы упали на грунт, это могло бы смягчить удар, и у летчиков был бы шанс выжить».

Причиной инцидентов с Ту-22М3 чаще всего становятся погода и человеческий фактор, заявили в Совете федерации. Минобороны отправило на аэродром под Калугой специальную комиссию, которая должна обследовать самолет и выяснить причины происшествия.

Даниил Бабкин