Трагедии с Ту-22М3 определяют причину

Летчики под Калугой могли разбиться из-за человеческого фактора или неисправности оборудования — к таким выводам пришли опрошенные “Ъ FM” пилоты. Трагедия с бомбардировщиком Ту-22М3 произошла из-за нештатно сработавшей катапульты. Система активировалась на земле, и летчикам не хватило высоты, чтобы раскрыть парашюты. В итоге три члена экипажа погибли, а четвертого доставили в больницу. При этом сам самолет после аварии остался цел. Почему катапульта сработала на земле? И был ли у пилотов шанс выжить? Разбиралась Алла Пугачева.
Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 стал печально известен еще два года назад: при заходе на посадку в Мурманской области самолет разбился. Тогда из четырех членов экипажа выжил лишь один. На военном аэродроме под Калугой трагедия произошла на земле. Летчики готовились к полету, и внезапно сработала система катапультирования. У такого происшествия могло быть несколько причин, говорит заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов: «Первое — это технический отказ в системе, например, электропроводки, где могло возникнуть замыкание, в результате чего катапульта могла сработать непреднамеренно.
Может быть человеческий фактор — на улице холодно, одежда зимняя, рукава широкие. Ими можно было случайно зацепить переключатель, который и включил систему».
Некоторые эксперты предполагали, что катапульта сработала из-за действий командира судна. Рядом с его местом находится тумблер «Принудительное покидание». Однако, по мнению инструктора, майора ВВС и мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, такая версия практически исключена: «Для этого командиру надо снять контровку с выключателя. Только после этого его можно включить. По-хорошему, нормальный человек в здравом уме не будет так делать, поскольку знает, чем это закончится. Так что маловероятно, что командир корабля включил этот переключатель.
Впрочем, это не первый случай, когда летчиков катапультировало из неподвижного самолета. То же произошло и у Су-24 еще в прошлом веке. Тогда пилот остался жив, но на том борту были установлены кресла К-36. Они позволяют эвакуироваться из самолета на земле. У Ту-22М3 такой возможности нет, говорит заслуженный летчик-испытатель России Владимир Бирюков: «Кресло К-36 производства “Звезда” позволяет катапультироваться, как говорится, ноль на ноль — на нулевой скорости и высоте. И если бы была какая-то скорость, парашюты успели бы наполниться. И такие случаи, когда люди катапультировались с земли и оставались живы, были. Но вот эти КТ-1М не позволяют этого сделать».
Но даже при таких условиях у летчиков был шанс выжить, если бы обстоятельства сложились нужным образом, продолжает Владимир Попов: «Просто не хватило высоты. И, скорее всего, они упали на бетон. Если бы упали на грунт, это могло бы смягчить удар, и у летчиков был бы шанс выжить».
Причиной инцидентов с Ту-22М3 чаще всего становятся погода и человеческий фактор, заявили в Совете федерации. Минобороны отправило на аэродром под Калугой специальную комиссию, которая должна обследовать самолет и выяснить причины происшествия.