В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге сменили руководство

Руководитель Дома офицеров Центрального военного округа полковник запаса Станислав Довгалюк покидает свой пост, пишет ЕАН. По данным агентства, новый руководитель приступит к работе с 1 апреля, но имя его не разглашается.

Станислав Довгалюк возглавляет Дом офицеров с 2014 года. За это время учреждение было в центре нескольких скандалов. Так, сотрудники публично рассказывали о «черной бухгалтерии» при расчетах за проведение мероприятий. Кроме того, со стороны общественников к руководству Дома офицеров высказывались претензии по поводу состояния здания: оно является памятником федерального значения, но за последние годы сильно обветшало и нуждается в ремонте.