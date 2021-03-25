Хорошо незабытое старое

В Воронеже по итогам конкурса определили лучшую концепцию архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров театра оперы и балета. Отбор проводили по поручению губернатора Александра Гусева после того, как проект «глобальной реконструкции» здания, ранее разработанный в соответствии с госконтрактом, раскритиковало профессиональное сообщество из-за перспективы сноса существующего здания. Все новые концепции, представленные на конкурс, основывались на техническом задании по строительству десятиэтажного объекта на месте старого. Победителем стал проект Михаила Степучева, облик которого повторяет фасады исторического здания «в ритме и деталях».

По итогам конкурса на лучшую архитектурную концепцию фасада и интерьеров здания Воронежского театра оперы и балета победителем стал проект Михаила Степучева и Ирины Сидоровой (АНО «Архитектурный проект»), максимально точно передавший «облик исторического здания». Ни один из представленных проектов не предполагал сохранение существующего здания театра 1961 года постройки. Концепции были разработаны в соответствии с техзаданием, которое подразумевало возведение здания высотой до десяти этажей.

Конкурс был организован департаментом архитектуры и градостроительства области по поручению губернатора Александра Гусева «в целях модернизации возможностей театра» и с «учетом особого общественного внимания к судьбе театра и сохранения целостности и гармоничности исторической застройки центра Воронежа». По оценке авторов проекта-победителя, стоимость 10-этажного здания площадью 26,28 тыс. кв. м может составить 2,6 млрд руб. Это меньше объявленной в 2019 году оценки строительства — 3,7 млрд руб. По словам Михаила Степучева, стоимость можно снизить по сравнению с изначальной за счет восстановления элементов первоначального здания.

Фасады архитекторы предложили сделать «в ритме и деталях исторического здания». Театр поднят на подиум, расширяется в сценической части в обе стороны и увеличивается по высоте в части сценической коробки. Также добавляются три подземных этажа, которые в том числе используются в качестве подземного паркинга на 60 машиномест. Архитектура, по мнению авторов, «остается практически неизменной». Входная группа при этом дополняется каскадом ступеней. Само здание смещается в сторону улицы Плехановской «на величину расширения». Элементы и детали интерьера предложено реставрировать или воссоздать заново. Для этого здание планируется отсканировать 3D-принтером. Вместимость большого зала составит 1280 мест, малого — 364.

Техзадание конкурса основывалось на разработанном ранее проекте института «Гипрокоммундортранс» и подразумевало соответствие уже спланированным габаритам (этажность, вместимость), а также фактически снос старого театра и строительство нового. Ранее президент Союза архитекторов России Николай Шумаков вместе с воронежскими коллегами настоятельно рекомендовал местным властям сохранить здание единственного в Черноземье театра оперы и балета как части архитектурного ансамбля главной площади облцентра. Так эксперты отреагировали на две подготовленных АО «Гипрокоммундортранс» концепции реновации здания, предполагающие возведение более масштабного объекта на месте существующего. Архитекторы считали, что помешать сносу здания могло бы включение его в реестр культурного наследия и создание новой театральной площадки в другом месте.

«Выбрать победителя было непросто. Никто в жюри не нашел для себя идеальную работу. Любое решение могло оказаться для кого-то непопулярным, потому что все переживают за облик Воронежа»,— заявил перед объявлением итогов глава регионального департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков. Позже он пояснил "Ъ-Черноземье", что его мнение совпало с мнением жюри:

«Работа Михаила Степучева наиболее точно выдерживает баланс в компромиссе между запросами культурного сообщества (в первую очередь театральной труппы, которой нужно увеличение площадей и расширение технических возможностей) и желанием архитектурного сообщества и горожан сохранить исторический облик театра».

«Архитектор эту задачу решает максимально деликатно, полностью сохраняя фасадную часть существующего театра. Есть дискуссионное решение по подъему театра и большому количеству ступеней. Но это— вопрос не сегодняшнего дня. Степучев не предлагает ничего радикального, делает отсыл к существующим интерьерам. Все это соответствует тому запросу, который есть у большинства в Воронеже»,— считает глава департамента.

Главный архитектор Воронежа Людмила Подшивалова призналась, что ее мнение не совпало с итоговым результатом. «У меня первое, второе и третье места не совпадают. Я поддерживаю, что наши воронежские архитекторы должны были победить. Но отмечаю высокохудожественную работу Купера, уровень которой — высочайший,— рассказала госпожа Подшивалова.— Но не сейчас и не здесь это здание реализовывать». «Следующая работа для меня была от Забнина (проект Александра, Аллы и Сергея Забниных занял второе место.— "Ъ-Черноземье"),— добавила госпожа Подшивалова.— Считаю, что он более корректно ввел объем существующей застройки. И только третье место у меня Степучев. Но победило мнение коллегиальное — так и должно быть». Проект Людмила Подшивалова назвала «реалистичным», потому что «срочно нужно принимать решение по театру, он у нас просто разрушится». «Объект в состоянии достаточно серьезного износа конструкций. Нужен либо капитальный ремонт, либо реконструкция, о которой сейчас идет речь. Скорее всего, будет реконструкция — это однозначно снос старого здания и возведение нового. Чисто технически выполнить ремонт с существующим объемом здания невозможно (из-за потребностей в его расширении.—“Ъ-Черноземье”»),— резюмировала она.

Ирина Лобанова