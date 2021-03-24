Депутаты приняли генплан Новосибирска

В Новосибирске депутаты на сессии горсовета приняли актуализированный генеральный план города. Проект предусмотрен до 2030 года, сообщила пресс-служба мэрии.

Разработчики документа определили «комплексные площадки перспективной реконструкции и новой застройки жилого, общественно-делового и спортивно-рекреационного назначения». Согласно обновленному проекту, объем нового жилищного строительства составит 10,7 млн кв. м (ежегодно предполагается вводить 1 — 1,1 млн кв. м). Реконструкции подлежит около 1 тыс. га. Новая застройка планируется на площади около 500 га. На территориях будет обустроено около 300 га рекреационных зон.

«Сохраняются уже существующие зеленые пространства и создаются основы для последующей подготовки генеральной схемы озеленения Новосибирска»,— сказал он.





Перед началом сессии депутат горсовета Светлана Каверзина предложила рассмотреть вопрос о принятии генплана города в рамках внеочередной сессии: «Генплан был существенно переработан — изменены некоторые функциональные зоны. После этого публичные слушания не проводились, что является нарушением градостроительного кодекса РФ». Это решение депутатами не было принято.

Проект генерального плана Новосибирска был разработан в 2007 году. Его актуализация началась в 2019. Публичные слушания по документу прошли в феврале 2020 года. Рассмотрение депутатами версии генплана планировалось в декабре 2020 года, но вопрос был снят с повестки из-за спорных вопросов о возможности застройки территории Заельцовского бора.

Оксана Павлова, Екатерина Лукашевич