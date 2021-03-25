Миллион платежей — одна касса

«Тинькофф» объединил все платежные сервисы и услуги в «Тинькофф Кассу», предложив сервис «одного окна» для бизнеса. «Тинькофф Касса» позволяет мерчантам решать любые вопросы по финансам в онлайне и офлайне. Для того чтобы ее использовать, даже не нужно открывать расчетный счет в Тинькофф Банке.

В настоящий момент до 91% платежей в России происходит онлайн, и это хорошая возможность для бизнеса повысить свои продажи. Подключение к интернет-эквайрингу позволяет увеличить рост спонтанных покупок, получать предоплату от покупателя, снизить затраты на персонал при интеграции по API, контролировать финансовые потоки и не только. Покупатель получает возможность оплатить покупку, где ему удобно: в онлайн-чате сайта, через соцсети, по СМС, в электронном письме и т. д. Кроме того, клиент может привязать карту к сайту и оплачивать покупки буквально за пару кликов с любого устройства. Это значит, что процент незавершенных заказов существенно снизится.

Компания подключает способы оплаты — Apple Pay, Google Pay, СБП — одной кнопкой в личном кабинете. Ей не нужны разработчики для настройки и лицензии других компаний. А покупателю, в свою очередь, не нужно идти за картой — он оплачивает прямо с телефона, что увеличивает число спонтанных покупок. В конечном счете это и обеспечивает рост продаж магазина в целом. Стоит отметить и еще одно важное преимущество: магазин может принимать платежи от клиента даже без сайта — ссылку на оплату можно отправить в письме или мессенджере.

Конверсия в «Тинькофф Кассе» очень высока — до 99%. Следить за конверсией можно в личном кабинете, и если происходит задержка по вине банка, это сразу будет видно. Конверсия существенно увеличивает выручку магазина. Например, имея конверсию в одном банке на уровне 97%, клиент с оборотом 1 млн руб. получает выручку 970 тыс. руб., а с конверсией на уровне 84% в другом банке тот же клиент получит выручку в размере 840 тыс. руб. Разница очевидна. Платежная форма повышает конверсию за счет того, что нет никаких лишних полей, есть возможность запомнить карту и не вводить ее данные каждый раз, а также клиент может выбрать способ оплаты — картой или с помощью телефона (Apple Pay и Google Pay).

Бизнес получает несколько бонусов — во-первых, это возможность холдирования денежных средств на время подтверждения заказа. Во-вторых, можно удобно делать частичный или полный возврат денег в режиме реального времени. В-третьих, разморозка на счете покупателя происходит моментально. Это удобно для интернет-магазинов со складами, сервисов по доставке и бизнеса с исполнителями.

В «Тинькофф Кассе» есть опция — сплитование, что актуально, если товары поступают от нескольких партнеров. Размер доли настраивает площадка, а покупатель получает удобный сервис, оплачивая один счет, а не несколько. Расчеты между партнерами максимально просты. Это подходит компаниям в сфере ЖКХ, маркетплейсам и торговым точкам, работающим по франшизе.

Новая платежная платформа объединяет в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы «Тинькофф», так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей. Кроме того, «Тинькофф Касса» обеспечивает интеграцию с другими популярными кассами: CloudKassir, «АТОЛ Онлайн», Orange Data и др.

«Тинькофф Касса» позволит бизнесу решать целый комплекс задач в рамках одной платформы, например провести фискализацию платежей, превратить телефон в платежный терминал, предоставить покупателям POS-кредит или рассрочку онлайн, настроить аналитику по продажам, подключить онлайн-чаевые CloudTips для курьеров и т. д.

Интернет-эквайринг можно подключить за один день, что в три раза быстрее, чем в среднем по рынку. Также клиенты «Тинькофф Кассы» получают доступ к детализированной аналитике и самым простым на рынке решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов. Кроме того, каждый клиент работает с персональным менеджером, который доступен в любое время по личному мобильному телефону.

Сегодня партнерами эквайринга и платежных сервисов «Тинькофф» являются более 200 тыс. компаний и ИП. Среди партнеров — крупнейшие российские и международные компании: розничные онлайн- и офлайн-магазины, маркетплейсы, брокеры и управляющие компании, МФО, сервисы такси, авиакомпании, предприниматели в соцсетях и другие представители малого, среднего и крупного бизнеса.

Мария Синицына