Шаг за шагом

Александр Казначеев, зампред правления банка МКБ. Родился 16 декабря 1974 года. Окончил МАИ по специальности «инженер-экономист», учился в Финансовом университете, получил степень МВА по программе «Банковский менеджмент», к.э.н. Работает в банковской сфере более 20 лет. Начинал в феврале 1995 года в РНКБ, где проработал два года, далее до 2017 года работал в Газпромбанке. С августа 2017 года работает в МКБ, 18 октября 2017 года назначен на должность заместителя председателя правления МКБ и вошел в состав правления банка.