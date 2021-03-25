Весь спектр услуг

ПАО «Московский кредитный банк» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций. Он был основан в 1992 году. Второй частный банк по объему активов по итогам 2020 года (данные рэнкинга «Интерфакс-100»). За 2020 год остатки на счетах корпоративных клиентов выросли на 44,8% и достигли 1,2 млрд руб., корпоративный кредитный портфель вырос на 28,7% и составил 0,9 млрд руб. (согласно отчетности банка по МСФО за 2020 год).