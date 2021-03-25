Брокеры против управляющих

2020 год отметился рекордным притоком частных инвесторов на биржи: число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло вдвое, оборот по данному финансовому инструменту превысил 1,4 трлн руб. У этого инвестиционного бума были веские причины: падение депозитных ставок, снижение курса рубля, пандемия COVID-19, локдаун и солидные налоговые льготы. Бум продолжится в 2021 году, уверены эксперты.

Передовики производства

По данным Московской биржи, в 2020 году число ИИС увеличилось до 3,5 млн. За минувший год граждане, опасаясь обесценивания сбережений, открыли 1,8 млн инвестсчетов — это больше половины всех открытых ИИС начиная с 2015 года. Оборот по инвестсчетам превысил 1,4 трлн руб., в его структуре 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% — с облигациями, 4% — с биржевыми фондами.

Среди банков больше всего счетов открыли клиенты «Сбера» (1,7 млн), «Тинькофф» (645,1 тыс.) и ВТБ (523,9 тыс.), среди брокерских компаний — клиенты БКС (172,3 тыс.), «Открытие Брокер» (более 106,7 тыс.), «Финама» (72,7 тыс.), среди управляющих компаний — клиенты УК «Сбер Управление Активами» (214,3 тыс.), УК «Альфа-Капитал» (47,2 тыс.) и группы УК «Регион» (34,6 тыс.). По количеству открытых в прошлом году ИИС лидируют Москва (378,3 тыс.), Московская область (208,5 тыс.) и Санкт-Петербург (158,5 тыс.).

Мужские игры

Сумма средств на ИИС за 2020 год выросла до 375 млрд руб. Из них 270 млрд руб. на брокерских ИИС и 105 млрд руб. на ИИС доверительного управления (ДУ). Как отметил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, в минувшем году с 27% до 33% выросла доля зафондированных (ненулевых) брокерских ИИС на фоне снижения доли зафондированных обычных брокерских счетов. В структуре активов брокерских ИИС на 10% увеличились вложения в иностранные акции. В сегменте ИИС ДУ также произошли важные изменения: произошла замена большой доли паев ПИФов разных видов на паи биржевых ПИФов. На 10% выросли вложения в корпоративные рублевые облигации. А инвестиции физических лиц в государственные облигации снизились.

Структура активов на брокерских ИИС и ИИС ДУ оказалась разной. Для брокерских ИИС характерна большая, чем на обычных брокерских счетах, доля акций (главным образом российских), ОФЗ, корпоративных рублевых облигаций и ETF, но меньшая доля облигаций в иностранной валюте, пояснил президент НАУФОР. Отчасти это объясняется ограничением покупки на инвестиционные счета иностранных инструментов только на российских торговых площадках, а отчасти тем, что ИИС часто является вторым после обычного брокерского счета.

Совершенно неожиданно в прошлом году и в начале текущего года выросло число клиентов, которые хотят использовать ИИС более активно, сообщила аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева. Агрессивные стратегии они используют для получения высокого дохода и ориентируются на вычет типа Б, а вычет типа А рассматривают как подстраховку. И это осознанное решение, а не шаг отчаяния на фоне пандемии. Это означает, что, освоившись с действиями на фондовом рынке и выбирая стратегии, целью которых было вложение в надежные облигации и получение налогового вычета типа А, инвесторы оказались готовы к более серьезным шагам.

Причем брокерские ИИС по-прежнему остаются продуктом для молодых клиентов. На конец декабря 50% граждан, имеющих брокерские ИИС, не достигли 35 лет. Чем выше возраст инвестора, тем меньше у него желания рисковать.

Брокерские ИИС в основном открывают мужчины (64% общего числа клиентов), женщины и люди старше 55 лет предпочитают ИИС ДУ. На эти категории граждан приходится 60% и 48% клиентов соответственно.

Правила сообщества

«Цифровизация сервисов профучастников упростила доступ потенциальных инвесторов на фондовый рынок, а создание банками экосистем сделало работу с клиентами гибкой, позволяя быстро предлагать им новые финансовые услуги в рамках единой платформы»,— отметил руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Для частных инвесторов стали привлекательнее правила игры. В прошлом году Минфин разрешил перевод ИИС к другому брокеру без потери налоговых льгот.

Банк России предложил создать новый, третий тип ИИС сроком на десять лет. «При правильном развитии этот тип ИИС сможет привлечь в экономику длинные деньги с депозитов и «из-под матрасов», сформировать новую категорию инвесторов, которые будут стремиться накапливать себе на «альтернативную пенсию»,— считает руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Иван Самохин.

Впрочем, не все так радужно, как хотелось бы инвестиционному сообществу. Уже три года инвесторы ждут от регулятора расширения суммы на ИИС до 3 млн руб. (сейчас до 1 млн руб.). Увеличение максимальной суммы, без сомнения, привлечет крупных частных клиентов и повысит популярность вычета на доход.

Вместе с прогрессивными новшествами все громче звучат предложения ограничить ИИС 1-го типа. Сокращение или отмена возможности получить налоговый вычет, скорее всего, негативно отразится на всей инфраструктуре ИИС.

Неприятным сюрпризом для участников рынка стала отмена возврата НДФЛ от биржевой деятельности по налоговому вычету Б. «Это большой удар по трейдерам. Среди них была распространена схема: на небольшом счете они зарабатывали целый год, а в декабре относили прибыль на ИИС и в качестве дополнительного дохода возвращали НДФЛ от деятельности на обычном счете. Теперь за 2020 год они смогут вернуть НДФЛ, а в 2021 году по этому виду деятельности — уже нет. Пока отмена не вызвала возмущения — просто не все еще об этом знают, так что волну недовольства мы увидим в 2022 году»,— замечает Юлия Афанасьева.

Никто пока не позаботился о создании единой базы проверки, есть у клиента уже ИИС или нет. «В прошлом некоторые брокеры без особых объяснений открывали клиентам ИИС-пустышки, видимо, для статистики. И когда граждане осознанно приходят открыть ИИС у другого брокера, то он не видит наличия другого ИИС. А если у человека два ИИС более 30 дней, то оба они становятся недействительными»,— пояснила госпожа Афанасьева. По ее мнению, частным инвесторам следует разрешить открывать несколько счетов, но документы на вычет подавать по одному выбранному счету.

Взгляд в будущее

В феврале число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло на рекордные 883,4 тыс. человек, до 10,3 млн. Очевидно, что сектор ИИС будет развиваться вместе с фондовым рынком. Судя по динамике первых двух месяцев года, рынку удастся превзойти результаты 2020 года. Как считает Иван Самохин, для этого сложилась вполне благоприятная обстановка, все больше традиционных банков идет в инвестиционный бизнес и начинает активно работать со своими классическими клиентами-вкладчиками.

Как полагает заместитель гендиректора «Открытие Брокер» по работе с общественными организациями и органами власти Андрей Салащенко, в 2021 году огромную роль сыграют усилия регулятора и участников рынка, направленные на повышение финансовой грамотности граждан. Также вырастет роль ИИС, открываемых у управляющих, и инвестиционного консультирования в отношении того, каким образом гражданам размещать активы, находящиеся на ИИС у брокеров. «Для улучшения конкуренции будут полезны дискуссии о возможности открытия нескольких ИИС у разных участников рынка с единым лимитом и об упрощенном переходе от одного брокера или управляющего к другому. В некоторых юрисдикциях аналоги ИИС используются также для формирования накоплений на образование детей, что может стать еще одним направлением для развития инвестсчетов в России»,— добавил господин Салащенко.

По мнению ряда аналитиков, для рывка нужен комплексный подход. «Большой бум на рынке ИИС может вызвать только существенное расширение суммы ежегодного пополнения счета и сокращение срока, необходимого для получения налогового вычета. Причем эти оба компонента нужно вводить сразу»,— уверена Юлия Афанасьева, но на ее взгляд, сейчас такой сценарий нереален.

Потенциал развития рынка ИИС отнюдь не исчерпан. «Более серьезное отношение граждан к инвестсчетам выражается не столько в росте их количества и объемов средств на них (этот показатель менее динамичен, чем следовало бы ожидать), сколько в увеличении доли зафондированных ИИС. Рост количества ИИС продолжится и, я надеюсь, ускорится в 2021-м»,— заключил Алексей Тимофеев.

Сергей Артемов