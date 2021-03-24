Туристические регионы России собрали более 1,1 млрд рублей курортного сбора за три года

Регионы, участвующие в эксперименте по взиманию курортного сбора, собрали более 1,1 млрд руб. с момента его старта в 2018 году. Об этом сообщили Минэкономики, которое администрирует эксперимент.

«Общая собранная сумма курортного сбора составила 1,128 млрд руб., в том числе в Ставропольском крае — 664,1 млн руб., в Краснодарском крае — 373 млн руб., в Алтайском крае — 90,4 млн руб.»,— рассказали ТАСС в министерстве. Собранные средства направили на работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, в том числе городских парков и памятников, набережной, лечебно-оздоровительного терренкура, добавили в ведомстве.

Пилотный проект стартовал в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он продлится до 2022 года. В Алтайском крае за сутки взимают 30 руб. курортного сбора, в Краснодарском крае — 10 руб., в Ставропольском крае — 50 руб. Крым отложил участие в эксперименте.

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