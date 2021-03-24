В Лысьве уничтожат более 4 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Лысьвенский суд оштрафовал местного предпринимателя за торговлю контрафактом и постановил уничтожить изъятые у него 4,3 тыс. бутылок с алкоголем. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как было установлено в суде, бизнесмен в 2017-2019 годах купил контрафактные сигареты и алкоголь на общую сумму более 1,5 млн руб. и в дальнейшем продавал их жителям города. Дополнительно действия продавца были квалифицированы как незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров, совершенное неоднократно.

Суд оштрафовал предпринимателя на 330 тыс. руб. Вещественные доказательства – 4320 бутылок с алкоголем и 6100 пачек сигарет суд постановил уничтожить.