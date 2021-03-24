Глава МВФ предложит создать резервные активы на $650 млрд для восстановления мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева к июню выступит с официальным предложением к исполнительному совету фонда о создании резервных активов на $650 млрд для содействия в восстановлении мировой экономики в пандемию коронавируса. Госпожа Георгиева назвала предварительное обсуждение «очень воодушевляющим».

«Я намерена к июню представить на рассмотрение совета управляющих официальное предложение нового выделения на $650 млрд»,— говорится в заявлении главы МВФ.

МВФ разработает новые меры по повышению прозрачности выделения средств. Также фонд изучит варианты перераспределения средств «для членов с устойчивыми финансовыми позициями в поддержку уязвимых стран и стран с низким уровнем доходов».

МВФ считает, что мировая экономика в 2021 году может вырасти на 5,5% после спада в прошлом на 3,5%. Его эксперты ожидают, что оживление экономики начнется уже во втором квартале. Этому будут способствовать новые госпрограммы поддержки — в первую очередь в США.

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