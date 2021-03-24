«Почта России» выплатила 11 млн руб. за задержки почтовых отправлений

«Почта России» выплатила почти 11 млн руб. в качестве компенсаций за задержки отправок в период пандемии, рассказал “Ъ” представитель Почты. Соответствующую акцию компания проводила в августе 2020 года. Клиенты могли воспользоваться бесплатной отправкой на 500 или на 3 тыс. руб. в зависимости от стоимости предыдущей экспортной отправки клиента.

Опция предлагалась всем отправлявшим посылки за рубеж, вне зависимости от того, задержалась их посылка или нет. Ей воспользовались почти 5 тыс. клиентов, уточнили в «Почте России».

Ранее стало известно, что к «Почте России» впервые подан коллективный иск. 20 граждан просят суд взыскать неустойку из-за нарушения сроков и условий доставки посылок за границу в марте–августе 2020 года. Истцы просят взыскать с оператора 1,3 млн руб. неустойки, штраф по Закону о защите прав потребителей (50% от суммы неустойки), а также 200 тыс. руб. морального вреда. В «Почте России» ситуацию объясняли ограничением авиасообщения с 27 марта 2020 года. Почтовые авиарейсы за рубеж обеспечивались, добавили в компании, но отметили, что их совершали лишь два собственных самолета Почты и зафрахтованные партнерские рейсы. «Для нормальной доставки международной корреспонденции необходимо 1,1 тыс. рейсов»,— подчеркнули в «Почте России».

Об иске — в материале “Ъ” «Потребители собрались против почты».

Отдел медиа и телекоммуникаций