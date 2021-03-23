Потребители собрались против почты

К «Почте России» впервые подан коллективный иск. 20 граждан просят суд взыскать неустойку из-за нарушения сроков и условий доставки посылок за границу в марте—августе 2020 года. В «Почте России» ссылаются на обстоятельства непреодолимой силы в связи с пандемией и закрытием границ. Опрошенные “Ъ” юристы называют требования обоснованными, указывая, что почтовые рейсы не останавливали, а вопрос просрочки доставки у оператора стоит давно. Проблема в том, что четких сроков для международной пересылки не установлено.

Симоновский райсуд Москвы назначил на 23 апреля предварительное слушание по коллективному иску к «Почте России». Требования заявлены от имени 20 граждан, недовольных нарушением сроков доставки их международных почтовых отправлений (МПО).

Истцы просят взыскать с оператора 1,3 млн руб. неустойки, штраф по Закону о защите прав потребителей (50% от суммы неустойки), а также 200 тыс. руб. морального вреда.

Согласно ст. 34 Закона о почтовой связи, в случае нарушения контрольных сроков пересылки почтовых отправлений для личных (бытовых) нужд граждан операторы почтовой связи выплачивают неустойку. Она рассчитывается в размере 3% платы за пересылку за каждый день задержки (но не более оплаченной суммы за данную услугу). Просрочка со стороны «Почты России» в отношении всех истцов составила более 33 дней, что позволяет им требовать возврата полной стоимости услуг за пересылку.

Как пояснил “Ъ” партнер юрфирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов, представляющий интересы истцов, групповой иск «увеличивает шансы на объективное рассмотрение спора». Другие желающие, добавил он, могут присоединиться к иску до стадии судебных прений. По его словам, среди пострадавших — коллекционеры, букинисты и те, кто отправлял посылки родственникам и друзьям, в частности в страны ЕС, США, Великобританию, Канаду, Австралию, Мексику, Японию.

В «Почте России» “Ъ” заявили, что «март—август 2020 года — это период, когда логистические компании по всему миру столкнулись с беспрецедентными сложностями, связанными с пандемией COVID-19».

«В целом международная почта путешествует обычными регулярными авиарейсами», но с 27 марта 2020 года авиасообщение из РФ за границу и обратно было «практически полностью прекращено», что является «обстоятельством непреодолимой силы», уточнили в компании. Кроме того, отметили там, для МПО (кроме EMS) контрольные сроки пересылки установлены только по РФ, а международных нет.

Господин Ефремов настаивает, что локдаун не затронул работу отделений «Почты России», а прекращение авиасообщения не коснулось почтовых и грузовых рейсов, о чем сообщала Росавиация 26 марта 2020 года. К тому же, подчеркивает юрист, другие операторы (UPS, DHL и др.) оказывали услуги в обычные сроки, несмотря на пандемию.

Согласно Всемирной почтовой конвенции каждая страна-член устанавливает свои нормативы по доставке международных писем и посылок, которые должны быть не менее благоприятными, чем для внутренних отправлений (без учета времени на таможенный контроль).

Но четких сроков для МПО в России действительно не установлено — эту правовую неопределенность как раз может решить суд, говорит партнер a.t.Legal Павел Ганин. Он отмечает, что нарушение «Почтой России» сроков доставки как международных, так и внутренних отправлений «имеет место на протяжении уже очень длительного времени, поэтому рассмотрение иска представляет большой интерес и может способствовать формированию положительной практики».

Управляющий партнер Parallel Legal Ольга Савина считает претензии к оператору обоснованными. Ее мнение разделяет и адвокат юргруппы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова, поясняя, что «подача коллективного иска — удобный способ защиты права, позволяющий сократить издержки и создать условия для обращения в суд тех лиц, которые в силу небольшой суммы, отсутствия денежных средств или времени не решились бы сделать это индивидуально». Госпожа Савина отмечает, что ответчику недостаточно просто сослаться на обстоятельства непреодолимой силы, нужно доказать, что именно они сделали невозможным надлежащее оказание услуг: «Даже если в марте начались перебои с доставкой почты, то через какое-то время ответчик, будучи добросовестным, должен был обнаружить, что он не может доставлять отправления в срок, и либо приостановить прием, либо внести изменения в условия доставки на период пандемии».

Госпожа Рыжкова уточняет, что вопрос о том, относить или нет сложившуюся ситуацию к обстоятельствам непреодолимой силы, будет решать суд.

По мнению Павла Ганина, поскольку в РФ не вводился режим ЧС или ЧП и почтовые рейсы продолжали отправляться, «ссылка “Почты России” на пандемию может расцениваться как перекладывание ответственности».

Анна Занина, Анастасия Гаврилюк