Прокуратура подогрела интерес

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту завышенных начислений платы за отопление и горячую воду саратовским филиалом ПАО «Т Плюс». Поводом для этого послужило обращение в ведомство депутата Госдумы Вячеслава Володина, которому неоднократно писали жители Саратова о необоснованном росте тарифов компании. В связи с этим глава региона Валерий Радаев поручил руководству профильных ведомств проанализировать жалобы граждан. Госжилинспекция отметила, что выявляет нарушения в ходе каждой второй проверки в отношении ПАО «Т Плюс». В теплоснабжающей организации увеличение платы объяснили ростом потребления тепловой энергии.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил надзорному ведомству проверить соблюдение законодательства саратовским филиалом ПАО «Т Плюс». В частности, будет дана оценка законности начисления жителям Саратова повышенной платы за тепло и горячее водоснабжение. Основанием для этого стал запрос депутата Госдумы РФ Вячеслава Володина прокурору региона и главе города Михаилу Исаеву по ситуации, связанной с предположительно необоснованным ростом тарифов за отопление.

В обращении господина Володина говорится, что саратовцы неоднократно сообщали ему о завышенной стоимости коммунальной услуги. Так, в марте гражданам поступили платежки за февраль, в которых сумма была увеличена от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. Жители ряда многоквартирных домов обращались в ПАО «Т Плюс» с просьбой произвести перерасчет, так как «услуга по теплоснабжению в феврале им не оказывалась на протяжении нескольких дней». Однако компания, как уточняет политик, этого не сделала. Кроме того, депутат отметил, что разница стоимости коммунальной услуги по теплоснабжению между многоквартирными домами, располагающимися в одном районе Саратова, достигает нескольких раз.

В областной прокуратуре пояснили, что проверят законность установления тарифа соответствующим комитетом на тепловую энергию для ПАО «Т Плюс», а также «законность начисления платы за коммунальные услуги и соблюдение законодательства при рассмотрении обращений жителей, поступивших в теплоснабжающую организацию, по вопросу проведения перерасчета».

Глава Саратова Михаил Исаев предположил, что «такая ситуация могла возникнуть в связи с переходом на прямые платежи и несвоевременным предоставлением управляющими организациями необходимой документации для корректного начисления платы». Он заявил, что в администрации города создали комиссию для разбирательства по этому вопросу.

Кроме того, губернатор области Валерий Радаев поставил задачу перед руководством министерства строительства и ЖКХ, госжилинспекции, комитета по регулированию тарифов и муниципалитетов проанализировать жалобы от жителей региона.

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области не смог дать ответ „Ъ“ по поводу начала проверки, так как компетентный сотрудник отсутствовал на месте.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что ведомство занялось проверкой этого вопроса совместно с Государственной жилищной инспекцией. «С начала отопительного сезона 2020–2021 года в инспекцию по вопросу несогласия с начислением платы за коммунальную услугу по отоплению поступают многочисленные обращения граждан, в том числе более чем в 500 из них обжалуются действия ПАО „Т Плюс“»,— заметили в минстрое.

В госжилинспекции подтвердили, что «с января 2021 года по настоящее время инспекция провела в отношении ПАО „Т Плюс“ 65 внеплановых документарных проверок, по итогам которых выдано 31 предписание о произведении перерасчета жителям, то есть в ходе каждой второй проверки выявляются нарушения». Сумма выявленных нарушений составила более 2,7 млн руб., при этом перерасчет был проведен на сумму более 1 млн руб. «В настоящее время назначены и проводятся еще 97 внеплановых документарных проверок»,— сообщили в ГЖИ и добавили, что принято решение провести совместную проверку со стороны госжилинспекции, органов прокуратуры и администрации по факту выставления завышенных начислений по отоплению и горячей воде в отношении ПАО «Т Плюс».

Напомним, Следственное управление СКР по Саратовской области уже расследует уголовное дело по факту крупной коммунальной аварии в Саратове, произошедшей 25 февраля, которая оставила без водоснабжения 424 тыс. жителей. Должностные лица ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ПАО «Т Плюс» подозреваются в оказании услуг ненадлежащего качества.

В пресс-службе саратовского филиала «Т Плюс» пояснили, что расчет за отопление производится в соответствии с показаниями приборов учета. «При этом чем холоднее на улице, тем большее количество тепла требуется дому. Также на расход тепла влияют эффективность работы внутридомовой тепловой инфраструктуры, качество подготовки дома к отопительному сезону, соответствие внутренних сетей отопления проекту дома. Например, факты наращивания количества секций отопительных приборов, устройства теплых полов, отопления балконов и лоджий увеличивают потребление домом тепла и закономерно приводят к росту платежей. При этом за непроектные теплый пол и теплую лоджию одного жильца фактически платят все его соседи по многоквартирному дому»,— пояснили в теплоснабжающей ­организации.

Мария Шахрай