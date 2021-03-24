«Стройтрансгаз» застрял на перроне

В Прикамье суд оштрафовал на 300 тыс. руб. АО «Стройтрансгаз» — подрядчика по реконструкции инженерной инфраструктуры в аэропорту Большое Савино. Ранее комиссия Росавиации установила, что при заливке покрытия рулежной дорожки и перрона подрядчик использовал материалы, не предусмотренные проектом. В частности, слой бетонного покрытия получился тоньше, чем установлено документами, и меньшей плотности. В данный момент подрядчик устраняет недостатки, а эксплуатация перрона и телетрапов прекращена ориентировочно на четыре месяца.



Пермская транспортная прокуратура добилась привлечения к административной ответственности АО «Стройтрансгаз», подрядчика реконструкции инфраструктуры аэропортового комплекса Большое Савино. Как следует из решения Арбитражного суда Пермского края, компания признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и строительных материалов, повлекшее отступление от проектных значений). В итоге подрядчик был оштрафован на 300 тыс. руб.

Контракт на реконструкцию инженерной инфраструктуры АО «Стройтрансгаз» и подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» заключили в апреле 2018 года. Проект, на который из федерального бюджета было выделено более 500 млн руб., предполагает реконструкцию рулежной дорожки Charlie (РД-3), путей руления, строительство перрона и аванперрона рядом с новым аэровокзальным комплексом. Новый перрон на три воздушных судна должен обеспечить ввод в эксплуатацию телетрапов, а РД должна быть приспособлена для руления широкофюзеляжных воздушных судов типа Boeing 767-300 и Boeing-787. Сама рулежная дорожка долгое время не эксплуатировалась. Работы планировалось закончить в ноябре 2019 года, но срок неоднократно сдвигался.

Прочностные характеристики аэродромного покрытия, следует из решения суда, рассчитывались с учетом характеристик B-767-300. Укладку верхнего слоя покрытия АО «Стройтрансгаз» выполняло с 8 июля по 20 августа прошлого года. В октябре приказом Росавиации была назначена комиссия для проверки соответствия выполненных работ. Для этого из верхнего слоя покрытия были взяты пробы, которые затем подвергли испытаниям на прочность и морозостойкость. В итоге специалисты пришли к выводу, что выполненные подрядчиком работы не соответствуют проектным решениям, в том числе по толщине, высотным отметкам и классу прочности бетона.

Выводы комиссии были направлены в транспортную прокуратуру. Надзорный орган сначала внес в адрес АО «Стройтрансгаз» представление об устранении выявленных нарушений, а затем возбудил административное дело. Как указывается в материалах суда, представители АО факт нарушений признали и просили назначить минимальное наказание. В итоге так и произошло: общество было оштрафовано на 300 тыс. руб., тогда как максимальная санкция ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ предусматривает наказание до 600 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 60 суток.

Отметим, что в прошлом году Рос­авиация несколько раз обращалась в Арбитражный суд Московской области с исками о взыскании с АО «Стройтрансгаз» неустоек за срыв сроков исполнения контракта, но добиться удовлетворения исковых требований заявителю удалось не во всех случаях. Отказывая, суды отмечали, что реализация госконтракта неоднократно приостанавливалась из-за непригодности технических решений, содержащихся в проектной документации.

Собеседники „Ъ-Прикамье“ говорят, что необходимость дополнительных работ якобы привела к остановке с 15 марта телетрапов аэропорта. Они начали обслуживать рейсы с середины января, перерыв в их экс­плуатации продлится, по данным пресс-службы аэропорта, четыре месяца. «Подрядчик давал гарантию, что в условиях зимы работа перрона будет безопасной, сейчас необходимо ждать, когда верхний слой бетона будет заменен»,— утверждает один из источников. В пресс-службе АО «Международный аэропорт Пермь» пояснили, что эксплуатация перрона приостановлена до его приведения в нормативное состояние.

В министерстве транспорта Пермского края ситуацию обещали прокомментировать позже. В Росавиации и «Стройтрансгазе» на запрос „Ъ-Прикамье“ вчера не ответили.

Дмитрий Астахов