УФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения в трех муниципалитетах Кубани

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Краснодарскому краю в ходе проверки соблюдения закона о защите конкуренции выявило признаки антиконкурентных соглашений при закупках товаров и услуг учреждениями образования. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Руфину Дегтяреву.

Установлено, что в 2019 году по поручению замглавы администрации Шербиновского района сотрудник управления образования через WhatsАpp поручила руководителям образовательных учреждений заключить договоры с ООО ОП «Вымпел» на выполнение охранных услуг. Контракты с другими подрядчиками требовалось расторгнуть. В результате были заключены 32 договора с ООО ОП «Вымпел» .

После того, как нарушение было установлено, прокуратура внесла представление в адрес главы района. Контракты расторгнуты.

Аналогичные нарушения сотрудники УФАС выявили в деятельности администрации Курганинского района и Геленджика. В первом случае неправомерно заключили контракт на поставку рециркуляторов, термометров и антисептиков, во втором - хозяйственные товары. По данным фактам виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Как писал “Ъ-Кубань”, арбитражный суд Краснодарского края признал законным вынесение штрафа в отношении ООО «Ортус» за антиконкурентное соглашение с муниципальным предприятием. Об этом говорится в материалах инстанции. Как следует из документов суда, организация была исполнителем по пяти контрактам на выполнение ремонтных работ в квартире, принадлежащей администрации Динского района. Общий объем контрактов составил почти 500 тыс. руб.

Наталья Решетняк