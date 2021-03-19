Кубанскую фирму оштрафовали за антиконкурентный сговор с муниципальной службой

Арбитражный суд Краснодарского края признал законным вынесение штрафа в отношении ООО «Ортус» за антиконкурентное соглашение с муниципальным предприятием. Об этом говорится в материалах инстанции.

Как следует из документов суда, организация была исполнителем по пяти контрактам на выполнение ремонтных работ в квартире, принадлежащей администрации Динского района. Общий объем контрактов составил почти 500 тыс. руб.

Однако, как выяснило УФАС по Краснодарскому краю, тождественность предметов контрактов, временной интервал, в течение которого заключены контракты, их цель свидетельствуют о наличии антиконкурентного соглашения между исполнителем и МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» Динского района, которое было организатором аукциона.

При этом, утверждает антимонопольная служба, ООО «Ортус» стало исполнителем без проведения конкурентных способов определения поставщика, получив доступ по максимально высокой цене, что лишило возможности других хозяйствующих субъектов реализовать свое право на заключение контракта.

В итоге, в декабре 2020 года стороны привлекли к административной ответственности по 14.32 КоАП РФ (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности). На ООО «Ортус» наложили штраф в 524,5 тыс. руб. Не согласившись с размером взыскания, компания обратилась в арбитражный суд, однако он признал постановление антимонопольной службы законным.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ортус» зарегистрировано в станице Динской в 2008 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. В 2019 году выручка компании составила 73,4 млн руб., чистая прибыль – 5 млн руб. Владельцем указан Александр Дьяков. В 2020 году компания была поставщиком услуг по госконтрактам на общую сумму в 144,3 млн руб. МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» Динского района было крупнейшим заказчиком организации – 36,5 млн руб.

Алексей Белянин