Москва и Дрезден помечтают о свободе

В «РИА Новости» прошла в онлайн-формате пресс-конференция, посвященная главному выставочному событию этой весны — выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Грандиозный российско-немецкий проект, долго готовившийся Третьяковской галереей совместно с Государственными художественными собраниями Дрездена, несколько раз менял сроки реализации из-за пандемии. О том, что начиная с 23 апреля сможет наконец увидеть московская публика, рассказывает Сергей Ходнев.

Романтизм сблизил народы: именно в первой половине XIX века литература, философия и искусство тогда еще разъединенной Германии воспринимались в России с такой страстностью, какой никогда еще не бывало прежде. При всей очевидности этого соображения больших выставок, которые прицельно и с размахом сопоставляли бы русский и немецкий романтизм, никто ранее не делал. Теперь многодельный проект, вписавшийся в программу Года Германии в России, осуществится сначала в Москве — первой ласточкой из тех международных выставок, что были запланированы на прошлый год, но по понятным причинам были перенесены. В дальнейшем выставку в несколько модифицированном виде покажут в Дрездене, чьи Государственные художественные собрания выступили партнером с немецкой стороны. Что логично: историю отношений России, александровской и николаевской, с Королевством Саксония и сопредельными княжествами никто не отменял, да и главный кумир отечественного золотого века — «Сикстинская Мадонна» — тоже хранится в Дрездене.

Истории, в том числе истории большой, общеевропейской, начиная с Французской революции и Наполеоновских войн, на выставке найдется место: компанию живописи и графике из музеев двух стран составят архивные документы и памятные артефакты. Впрочем, кураторы заверяют, что «Мечты о свободе» будут менее всего похожи на стандартную историко-художественную выставку, где все развешано и разложено в неумолимом хронологическом порядке.

Порукой тому и участие Даниэля Либескинда: прославленный архитектор-деконструктивист, приглашенный оформлять выставку и в Москве, и в Дрездене, придумал сложную структуру в виде двух ломаных спиралей. Они же — метафора человеческой жизни, лабиринт, выход из которого искала творческая мысль романтизма. Между расположившимися в этом лабиринте десятью разделами можно будет перемещаться в любом порядке, рассматривая, как на многообразном материале выстраиваются отдельные темы выставки — национальный дух и космополитичная влюбленность в Италию, религия и тоска по свободе (которая будет проиллюстрирована и событиями декабря 1825 года, и европейскими революциями «весны народов»), одиночество и странствия, культ музыки и культ словесности.

Огромный круг художников и поэтов, который неминуемо очерчивается такой тематикой, можно себе представить. Но четверка тех, кого выставка в этом пантеоне выделит как самых главных и самых важных, анонсирована неожиданная. Рядом с Каспаром Давидом Фридрихом — скромный Карл Густав Карус, рядом с Александром Ивановым — Алексей Венецианов.

Еще одна неожиданность — то, что выставка собирается каждый тематический раздел венчать произведением известного современного художника (необязательно русского или немецкого), развивающим ту же образность или тот же идейный посыл. И это не кураторская причуда, а принципиальный ход. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова специально подчеркнула, что хочет показать романтизм не списанным в архив большим стилем, но живым явлением, которое сформировало новоевропейский образ творца и современный способ художественного мышления.

Мы в самом деле обязаны романтизму многим — от азбучных шедевров до политико-идеологических конструкций, влияние которых ощущается до сих пор. Посмотрим, однако, будет ли у российско-немецкого блокбастера такой же успех, что у монографических выставок Третьяковки. Предварительную продажу билетов для изголодавшейся по большим событиям музейной публики запустили уже сегодня.