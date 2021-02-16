Субсидии отправят заказным

Оператором распределения субсидии российским экспортерам, продающим товары онлайн, может стать «Почта России», выяснил “Ъ”. Минпромторг предлагает выделить на это 1,5 млрд руб. в ближайшие три года. Выбрать «Почту России» оператором предлагали сами участники рынка, которые называют такой механизм наиболее эффективным. Однако альтернативные сервисы доставки считают оптимальным прямую поддержку поставщиков, которая бы не зависела от того, какой маркетплейс или перевозчика они используют.

По данным источников “Ъ”, Минпромторг на совещании 12 февраля согласился наделить «Почту России» полномочиями по распределению субсидий, которые будут выделяться из бюджета на поддержку экспорта с российских маркетплейсов. На эти цели планируется направить в целом 1,5 млрд руб. за три года. Идею сделать оператором субсидий «Почту России» подали сами участники рынка, говорят собеседники “Ъ”. В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили.

Предполагается, что государственная субсидия будет компенсировать 50% стоимости отправки товаров за рубеж через «Почту России». Получит ли компания дополнительные средства на исполнение функций оператора, источники “Ъ” не знают. В самой «Почте России» уточнили, что «идет обсуждение, конкретных параметров нет».

Поддержать экспорт российских маркетплейсов Минпромторг предложил в конце 2020 года, разработав проект соответствующего постановления правительства (см. “Ъ” от 25 ноября 2020 года). Исходно предусматривалось, что по 500 млн руб. в 2021–2023 годах маркетплейсы без иностранных акционеров могут получить напрямую. То есть среди крупных площадок рассчитывать на нее мог лишь Wildberries, но не Ozon, «Яндекс.Маркет», eBay или AliExpress.

Сами компании настаивали на субсидировании непосредственно малого и среднего бизнеса из числа поставщиков. В январе РБК сообщал, что Минпромторг скорректировал документ так, что под его действие попали и другие крупные маркетплейсы, помимо Wildberries.

Рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2020 году, по данным eBay и Data Insight, вырос на 42%, до $1,16 млрд. В штуках российские продавцы отправили за рубеж на 75% больше товаров, чем в 2019 году, их количество достигло 27,4 млн. Среди розничных онлайн-экспортеров услугами «Почты России» пользуются 88% опрошенных, услугами СДЭК — 36%, а DHL — 24%, следует из исследования. На платформы, которые пользуются доставкой сторонних компаний, например eBay и Etsy, приходится 62% оборота рынка, а 38% — на площадки с собственной доставкой, как Wildberries, Lamoda и Ozon.

Международные тарифы «Почты России» на доставку гораздо выше внутренних, поэтому субсидирование именно их является наиболее оправданным, считает один из источников “Ъ”. Другой собеседник отмечает, что сервисы экспресс-доставки в рамках инициативы распределять субсидии вряд ли смогут. Представитель DHL сообщил, что компания не участвовала в обсуждении документа о поддержке экспорта.

Возможность получить субсидию на услуги «Почты России» станет реальной поддержкой государства всем российским розничным экспортерам, полагает гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов. По его мнению, субсидирование логистики — «одна из самых эффективных мер стимулирования роста торговли за рубеж».

Наиболее разумным будет предоставление субсидий непосредственно экспортерам, которые за ними обратятся, считает вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова. По ее мнению, поддержка должна быть адресной, но предоставляться экспортерам независимо от того, какие они используют каналы онлайн-продаж — маркетплейс, собственный сайт или социальные сети.

Дмитрий Шестоперов