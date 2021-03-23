Доходы бюджета Перми в 2021 году увеличатся на 13,2 млн рублей

Депутаты Пермской думы рассмотрели поправки в городской бюджет на 2021-2023 годы. По словам начальника департамента финансов мэрии Веры Титяпкиной, поправки учитывают увеличение доходов за счет поступления от административных штрафов за нарушение правил пользования платными парковками на 9 млн руб. в 2021 году и на 15 млн руб. в 2022-2023 годах. Также проект предусматривает увеличение доходной части в 2021 году на 4,2 млн руб. за счет средств из фонда софинансирования расходов.

Кроме того, в проекте предусмотрено распределение средств на приведение в нормативное состояние учреждений образования, приобретение оборудования для мобильных фото и видеофиксации, работы для установления санитарно-защитной зоны на кладбище «Восточное». «Также предлагается перераспределить средства, предусмотренные в трехлетнем бюджете на строительство и реконструкцию парков, между объектами в связи с уточнением сроков, стоимости работ и источников финансирования», – добавила Вера Титяпкина.

Председатель комитета по бюджету и налогам, исполняющая полномочия заместителя председателя Пермской думы Наталья Мельник сообщила, что проект «предусматривает незначительное увеличение доходной и расходной частей бюджета». «В целом, баланс бюджета не изменяется, и объем дефицита в 2021 году остается прежним – 3,5 млрд руб.», – добавила руководитель комитета.

Она отметила, что городская контрольно-счетная палата, а также думское управление экспертизы и аналитики «высказали системные замечания». «А именно: несвоевременная актуализация расходных обязательств, необоснованность расходов, отсутствие на момент внесения проекта в думу решений инвесткомиссии», – пояснила Наталья Мельник. Она поручила администрации подходить к подготовке финансовых документов «более качественно и взвешенно». На момент рассмотрения думой, замечания экспертов были устранены администрацией. По итогам обсуждения, поправки в бюджет были поддержаны большинством голосов.