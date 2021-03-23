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«Россия» частично возобновляет полеты на Кипр из «Пулково»

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с апреля возобновляет раннее отмененные рейсы из «Пулково» в кипрскую Ларнаку. Также на весенне-летний период сохранится традиционно зимний рейс в Женеву.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. С 3 апреля «Россия» возобновляет регулярные грузопассажирские рейсы из Санкт-Петербурга в Ларнаку, полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам на самолете Airbus A320. Также в расписании на апрель сохраняется субботний рейс Санкт-Петербург — Женева. Кроме того, на международной карте полетов «России» в летнем расписании будут рейсы из «Пулково» в Париж и Берлин по воскресеньям и рейсы в турецкую Анталью три раза в неделю. Отмечается, что билеты ни них уже поступили в продажу.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что авиакомпания Air France возобновляет перелеты Петербург — Париж.

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