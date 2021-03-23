Александр Бастрыкин послал заместителя на стройки

После недавнего назначения экс-начальника ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александра Клауса заместителем председателя СКР Александр Бастрыкин издал приказ о перераспределении полномочий между своими замами. Генерал-лейтенант юстиции Клаус получил под контроль подразделения комитета в Северо-Западном федеральном округе, а также будет курировать строительство в ведомстве. При этом место руководителя главного военного следственного управления после подозрительной отставки Александра Сорочкина остается вакантным уже год.

Оставив за собой главное управление криминалистики, управления кадров, физзащиты, воспитательной работы, взаимодействия со СМИ, культурный центр и общественный совет, генерал юстиции Александр Бастрыкин определил фронт работ и «место дислокации» своему новому заместителю Александру Клаусу. Если раньше предполагалось, что генерал-лейтенант переедет в Москву, то господин Бастрыкин предпочел оставить его в Санкт-Петербурге, поручив курировать все следственные подразделения в Северо-Западном федеральном округе.

Но это не означает, что господин Клаус теперь будет постоянно находиться в СЗФО — ему поручено курировать строительство и ремонт объектов СКР.

Впрочем, многие из особо важных объектов, которые сейчас возводятся, приходятся именно на Санкт-Петербург: кадетский корпус, академия и культурный центр комитета.

Таким образом, назначение Александра Клауса не разгрузило остальных замов. Первый заместитель Александра Бастрыкина Эдуард Кабурнеев по-прежнему будет курировать главное следственное управление комитета, выходцем из которого он является, а также следствие в округах. Ростислав Рассохов, ранее возглавлявший главное управление по расследованию особо важных дел, в котором служат генералы и полковники, остался его куратором. На Елене Леоненко по-прежнему остались преступления в отношении несовершеннолетних и налоговые дела. А Николай Ущаповский будет осуществлять взаимодействие с некоторыми органами госвласти и отвечать за законотворчество, а также курировать деятельность подразделений СКР на транспорте. Отметим, что совсем недавно их хотели разогнать, передав функции территориальному следствию, но потом реформа была заморожена.

Связь с Госдумой и Советом федерации продолжит осуществлять другой заместитель господина Бастрыкина — Александр Федоров, но в последнее время он же вынужден курировать главное военное следственное управление, не будучи его начальником. Его предшественник, чисто «военный» зам господина Бастрыкина генерал-полковник Александр Сорочкин был неожиданно отправлен в отставку год назад, после чего несколько раз подпадал под проверки, связанные с заявлениями бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева о преступлениях коррупционной направленности, однако к возбуждению уголовных дел они не привели. Самого же господина Барышева сейчас судят по обвинениям во взяточничестве и мошенничестве в Московском гарнизонном военном суде.

Николай Сергеев