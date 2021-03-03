Александр Бастрыкин нашел зама в Санкт-Петербурге

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) Александр Клаус стал заместителем председателя следственного комитета Александра Бастрыкина. Такой указ сегодня подписал президент России Владимир Путин. Сообщения о переводе господина Клауса в столицу начали появляться еще зимой, а одной из главных причин тому было количество сроков, которые генерал-лейтенант провел на своей должности. Вероятно, это не единственная перестановка среди руководства силовиков в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Этой зимой в СМИ начали появляться новости о вероятном переводе господина Клауса в Крым или Москву. В ведомстве не подтверждали никакую информацию о возможных назначениях. Сегодня она стала официальной — указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его подписания.

Александр Клаус окончил ульяновский филиал МГУ, после чего в девяностые годы работал в областной прокуратуре. За чуть более чем десять лет он прошел путь от следователя до заместителя прокурора одного из районов Ульяновска. В 2005 году господин Клаус начал работать в Санкт-Петербурге. Сначала — начальником отдела криминалистики городской прокуратуры, а затем — заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Санкт-Петербурга. После выделения Следственного комитета в отдельное ведомство в 2011 году господин Клаус продолжил службу в ГСУ СКР в той же должности. Руководителем ГСУ СКР он стал в 2014 году. Таким образом, Александр Клаус находился в своей должности уже два срока по пять лет и в апреле в любом случае должен был перейти на более высокую или равнозначную позицию. Какое именно направление в центральном аппарате СКР будет курировать генерал, пока неизвестно — приказ о перераспределении полномочий между своими заместителями Александр Бастрыкин еще не издал.

В интервью «Невскому времени» в 2015 году Александр Клаус рассказывал о переориентировании правоохранительных органов на расследование «нетрадиционных» преступлений, к которым он относил экологические, отмечая снижение «массового разгула криминала» в городе. Немало Александр Клаус говорил и про экономические преступления: «Экономическая преступность сегодня весьма изобретательна... Дела такие не единичны. И результаты есть. Многие бизнесмены сейчас уходят от таких черных схем». В интервью “Ъ” в 2014 году господин Клаус предполагал сохранение тенденции к выявлению большего количества экономических и коррупционных преступлений, однако просил не считать 2014 год переломным.

Действительно, одним из самых громких дел ГСУ СКР под председательством Александра Клауса стало преследование бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна.

Напомним, кроме него фигурантами дела являются еще восемь человек. Следствие считает, что Марат Оганесян и экс-заместитель главы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5», обязуясь оказать помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета ТДМ. После расторжения досудебного соглашения Генпрокуратурой бывший вице-губернатор заявил, что не признает своей вины. Сейчас дело в отношении девяти человек слушает Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Еще одним громким коррупционным делом стало расследование об откатах за заключение госконтрактов с ГУССТ №3 при Спецстрое России на поставки в 2013–2014 годах оборудования для нужд Минобороны. Общая стоимость контрактов составляла более 1 млрд руб. В 2018 году по этому делу к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу 50 млн руб. был приговорен заключивший сделку с прокуратурой бывший начальник ФГУП ГУССТ №3 Александр Шашкин, а его помощник Сергей Базарнов, также подписавший соглашение о сотрудничестве,— к 4,5 года строгого режима и штрафу в размере 40 млн руб. Основное дело с десятью фигурантами было отправлено городским судом Санкт-Петербурга на новое рассмотрение.

Деятельность ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится под постоянным контролем Александра Бастрыкина, который часто бывает в этом городе, считая его своей второй родиной. Председатель комитета родился в Пскове, но учился и много лет проработал именно в Северной столице.

Помимо перехода Александра Клауса на работу в Москву могут произойти и перестановки среди других руководителей правоохранительных структур.

Прокурор Санкт-Петербурга Александр Литвиненко и руководитель регионального УФСБ Александр Родионов отметят 65-летия. Для последнего это уже предельный срок службы, а прокурору он еще может быть продлен до 70 лет, что происходит не часто. Два года назад перемены произошли и в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Руководителем главка стал Роман Плугин, ранее трудившийся начальником УВД по Южному административному округу Москвы.

Марина Царева, Санкт-Петербург