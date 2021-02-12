Начальство ЦСКА обвинили между делом

В Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение по существу резонансного уголовного дела в отношении экс-начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаила Барышева, который с целым рядом предполагаемых сообщников обвиняется в получении взяток и махинациях. При этом суду еще предстоит рассмотреть вопрос о возврате дела в прокуратуру, поскольку благодаря явкам с повинной полковника Барышева руководители военного следствия оказались под подозрением в коррупции.

Судебное следствие должно было начаться еще в конце прошлого года, однако судье Максиму Иванову никак не удавалось собрать участников разбирательства: слушания несколько раз переносились в том числе из-за болезней подсудимых и их многочисленных защитников.

А когда суд приступил к рассмотрению дела, адвокаты Михаила Барышева заявили ряд ходатайств, в том числе о возвращении дела в военную прокуратуру. Свое обращение они мотивировали тем, что полковник Барышев заявлял отводы всем членам оперативно-следственной группы, полагая, что они заинтересованы в его уголовном преследовании. А затем, получив отказ в своих требованиях, сделал три явки с повинной, в которых привел данные о совершении преступлений коррупционной направленности бывшим заместителем председателя СКР—начальником главного военного следственного управления (ГВСУ) Александром Сорочкиным, его заместителем Сергеем Бединым и руководителем военного следственного управления по Москве Андреем Генераловым. Если разоблачениям полковника в отношении двух последних генералов в СКР ход так и не дали, то по заявлению на господина Сорочкина следствие возбуждать уголовное дело отказалось, хотя в нем речь шла о выплатах около 800 тыс. руб. за занятия дочери следственного начальника в элитном фитнес-центре WeGym «Кутузовский». В итоге суд по обращению защиты полковника признал доследственную проверку неэффективной, обязав председателя СКР Александра Бастрыкина «устранить допущенные нарушения», то есть провести новое разбирательство.

Выслушав адвокатов, судья Иванов рассматривать их требование сразу не стал, сказав, что решение вынесет после выступления представителей гособвинения.

Михаил Барышев, его помощник Максим Лабунцов и начальник отдела ЦСКА Олег Ампилогов слушали обвинение, находясь в клетке, а остальные четверо подсудимых, включая бывших заместителей руководителей армейского клуба Юрия Муханова и Андрея Хамазина, находились в зале. С господином Хамазиным, давшим показания на полковника Барышева, прокуратура заключала сделку о сотрудничестве, которую сама же потом расторгла, решив, что он ничего нового следствию не сообщил.

Из оглашенных в суде материалов следовало, что ВСУ СКР инкриминирует Михаилу Барышеву получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) через посредников-заместителей от предпринимателей, поставлявших товары и услуги в рамках подготовки к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года. Отметим, что на подготовку игр бюджетные средства не выделялись, и господин Барышев был вынужден изыскивать их сам. По версии же следствия, экс-директор ЦСКА и его подчиненные получили 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний RedSys, «Форвард» и «Пять семерок», которым было предоставлено право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами, спортивной экипировкой и транспортом. Затем руководство «Форварда» заплатило через посредника еще 1,6 млн руб. за дополнительный заказ формы. Обвинения в даче взяток предъявлялись и руководителям компаний, но их уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Кроме того, полковнику Барышеву инкриминируют хищение 4 млн руб. из внебюджетного фонда «Спортивные инициативы ЦСКА», который он курировал, а также злоупотребление должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ) при распределении премий.

Материалов в обвинении оказалось так много, что часть из них не прозвучала. Например, за рамками процесса пока остался эпизод с попыткой побега из-под ареста или стражи (ст. 30 и ст. 313 УК РФ) полковника Барышева. Когда следствие отклонило его очередную жалобу, офицер устроил демарш в здании ВСУ СКР, за который ему грозит самое легкое наказание — до четырех лет заключения.

Свое отношение к обвинению подсудимые выскажут на следующем заседании. Тогда же суд разрешит и ходатайство о возврате дела.

Николай Сергеев